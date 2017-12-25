Китайское влияние

Как сообщила World Steel Association (WSA), в ноябре 2017 г. совокупный объем выплавки стали в 66 странах мира, которые подают свои статистические данные в эту международную организацию, составил 136,3 млн. т, что на 3,7% превысило показатель того же месяца прошлого года. Для мирового рынка стали это самые низкие темпы роста с мая.

Средний уровень загрузки мощностей в мировой металлургической отрасли опустился в ноябре до 70,7% по сравнению с 72,9% в октябре. Это минимальная отметка с января текущего года. Среднесуточный объем производства составил 4,54 млн. т, что примерно соответствует февральскому показателю и на 3,0% меньше, чем в предыдущем месяце.

Всего за январь-ноябрь мировая металлургическая отрасль произвела 1536,0 млн. т стали, превысив объем выплавки по итогам одиннадцати месяцев 2016 г. на 4,3% или 63,3 млн. т. При этом прирост, достигнутый в Китае, впервые с мая оказался меньше, чем в странах "остального мира", - 25,9 млн. т против 37,5 млн. т.

По уточненным данным WSA, китайские металлурги в ноябре существенно снизили темпы роста — до 2,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Причиной этого торможения стало введение с 15 ноября ограничений на производство агломерата, чугуна и стали в 28 крупных городах северо-востока страны. Среднесуточный объем выплавки стали в результате сократился до 2,205 млн. т по сравнению с 2,4 млн. т и более летом и в начале осени.

Индийские металлурги за одиннадцать месяцев выплавили 92,5 млн. т стали, на 6,2% больше, чем в тот же период годом ранее. Таким образом, уже очевидно, что по итогам года отрасль впервые в своей истории превысит отметку 100 млн. т. Tсли индийские производители, как минимум, не снизят темпы роста производства в следующем году, у них будут все шансы на то, чтобы по итогам 2018 г. обойти Японию и выйти на второе место в мировом рейтинге. Японские металлурги в первые одиннадцать месяцев 2017 г. выплавили 95,9 млн. т, но при этом отстали на 0,1% от показателя аналогичного периода прошлого года.

Несмотря на антидемпинговые процессы, ограничивающие поставки корейской стальной продукции (прежде всего, труб) в США и ряд других стран, местные металлурги в январе-ноябре выплавили немногим менее 64,5 млн. т металла, превысив уровень годичной давности на 2,8%.

Немного сбавили темпы турецкие компании. По данным WSA, в ноябре они нарастили выпуск только на 7,0% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Однако по итогам одиннадцати месяцев рост составил 12,7%, до 34,16 млн. т, что на 3,83 млн. т больше, чем в январе-ноябре 2016 г. Благодаря вводу в строй новых мощностей на 20,2% или на 3,37 млн. т увеличилось производство стали в Иране.

В ноябре выплавка стали в США возросла на 8,5% по сравнению с тем же месяцем 2016 г., а по итогам одиннадцати месяцев местные компании получили 74,95 млн. т стали, на 4,1% больше, чем в тот же период год назад. Страны Евросоюза произвели за одиннадцать месяцев 154,9 млн. т стали, на 3,8% больше, чем в январе-ноябре 2016 г. Наилучших результатов при этом добились металлурги из Польши, Германии, Франции, Австрии.

Российские металлурги, по данным WSA, несколько прибавили к концу года. Они незначительно нарастили выплавку стали в ноябре по сравнению с тем же месяцем годичной давности, а всего за одиннадцать месяцев вышли на объем производства в размере 66,45 млн. т, на 2,9% больше, чем годом ранее. Украинские металлургические предприятия выплавили 19,9 млн. т стали, на 10,4% меньше, чем в тот же период 2016 г.

Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт"