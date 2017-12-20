Курскэнерго проводит работу по снижению дебиторской задолженности в сотрудничестве с руководством региона

Филиал ПАО "МРСК Центра" – "Курскэнерго" ведет системную работу по взысканию дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии потребителям.

По состоянию на 1 декабря текущего года общий объем дебиторской задолженности контрагентов перед Курскэнерго за услуги по передаче электроэнергии составлял 1,331 млрд рублей, в том числе 623 млн рублей – просроченная задолженность.

Курскэнерго принимает меры по возврату долгов, в том числе используя потенциал созданной по инициативе ГК "Россети" рабочей группы по минимизации задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями под руководством заместителя губернатора Курской области Александра Демина.

Так в ноябре по просьбе филиала на рабочей группе было заслушано руководство гарантирующего поставщика ООО "Региональная энергосбытовая компания", а также МУП "Горводоканал" и МУП "Гортеплосеть" города Железногорска, после чего РЭК оплатила 29,5 млн рублей, МУП "Горводоканал" оплатило часть просроченного долга (4,8 млн рублей), а МУП "Гортеплосеть" погасило просроченную задолженность в полном объеме.

Однако впоследствии эти потребители вновь перестали платить за услуги Курскэнерго, сумма их долга вновь увеличилась. В связи, с этим на очередном заседании рабочей группы, которое прошло в первой половине декабря, был вновь рассмотрен вопрос о задолженности предприятий ЖКХ перед курским филиалом МРСК Центра. По итогам заседания, в частности, руководству горадминистрации Железногорска было рекомендовано погасить долг перед энергетиками до 28 декабря уходящего года.

Курскэнерго последовательно будет добиваться сокращения дебиторской задолженности, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством возможности.