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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" перешло в штатный режим работы

Ленэнерго перешло в штатный режим работы

25 декабря 2017, 14:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") отменило режим повышенной готовности, который действовал с 18:30 23 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Несмотря на штормовой ветер и метель специалисты "Ленэнерго" не допустили отключений магистральных линий электропередачи. Технологические нарушения произошли на линиях электропередачи 6-10 кВ. Сразу же после возникновения нештатных ситуаций оперативно-выездные бригады "Ленэнерго" приступили к восстановительным работам. Работа энергетиков осложнялась продолжающимся штормовым ветром. Для того, чтобы не допустить развития технологических нарушений диспетчеры "Ленэнерго" организуют резервные схемы электроснабжения потребителей, в пострадавшие районы организована доставка дизель-генераторных установок.

Работы по восстановлению электроснабжения координировал оперативный штаб "Ленэнерго" под руководством первого заместителя генерального директора – главного инженера Игоря Кузьмина.

Из районов электрических сетей в оперативном режиме поступали данные о работающих на линиях бригадах и спецтехнике, что позволило быстро и точно принимать решения о переброске сил и средств.

В настоящее время все потребители "Ленэнерго" получают электроэнергию в полном объеме.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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