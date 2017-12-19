"МРСК Волги" подвела итоги конкурса на лучшее противопожарное состояние

В ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") подведены итоги смотра-конкурса на лучшее противопожарное состояние филиалов и производственных отделений (ПО).

Из семи филиалов "МРСК Волги" победителем признан филиал "Оренбургэнерго". На втором месте – "Саратовские распределительные сети", на третьем – "Пензаэнерго".

Из производственных отделений Общества лучших результатов добилось Центральное ПО "Саратовских распределительных сетей". Второе и третье место заняли Южное ПО "Чувашэнерго" и Каменское ПО "Пензаэнерго" соответственно.

Организация и проведение смотра-конкурса преследует цели обобщения положительного опыта работы по обеспечению пожарной безопасности и повышению уровня профилактики предупреждения пожаров на объектах "МРСК Волги".

В компании на системной основе ведется обучение персонала тушению пожаров на специально оборудованных участках учебно-тренировочных полигонов. Для защиты объектов от пожаров используются современные автоматические системы газового, аэрозольного и порошкового пожаротушения. С целью информирования о возгорании применяются автоматические адресные системы сигнализации и оповещения. Для защиты органов дыхания и зрения работникам выдаются фильтрующие и изолирующие самоспасатели типа "Шанс", "ГДЗК-У", "СПИ-20", а также проводятся занятия по их практическому использованию при пожаре. Для борьбы с лесными пожарами применяются водяные ранцевые огнетушители типа "Ермак".