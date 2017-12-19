 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"МРСК Волги" подвела итоги конкурса на лучшее противопожарное состояние

МРСК Волги подвела итоги конкурса на лучшее противопожарное состояние

25 декабря 2017, 13:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ

Обсудить на форуме

166 просмотров

В ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") подведены итоги смотра-конкурса на лучшее противопожарное состояние филиалов и производственных отделений (ПО).

Из семи филиалов "МРСК Волги" победителем признан филиал "Оренбургэнерго". На втором месте – "Саратовские распределительные сети", на третьем – "Пензаэнерго".

Из производственных отделений Общества лучших результатов добилось Центральное ПО "Саратовских распределительных сетей". Второе и третье место заняли Южное ПО "Чувашэнерго" и Каменское ПО "Пензаэнерго" соответственно.

Организация и проведение смотра-конкурса преследует цели обобщения положительного опыта работы по обеспечению пожарной безопасности и повышению уровня профилактики предупреждения пожаров на объектах "МРСК Волги".

В компании на системной основе ведется обучение персонала тушению пожаров на специально оборудованных участках учебно-тренировочных полигонов. Для защиты объектов от пожаров используются современные автоматические системы газового, аэрозольного и порошкового пожаротушения. С целью информирования о возгорании применяются автоматические адресные системы сигнализации и оповещения. Для защиты органов дыхания и зрения работникам выдаются фильтрующие и изолирующие самоспасатели типа "Шанс", "ГДЗК-У", "СПИ-20", а также проводятся занятия по их практическому использованию при пожаре. Для борьбы с лесными пожарами применяются водяные ранцевые огнетушители типа "Ермак".

Компания: ПАО "МРСК Волги"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!