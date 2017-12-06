На ТЭЦ-20 открылась новая экспозиция Музея Мосэнерго и энергетики Москвы

22 декабря 2017 года, в День энергетика, открылась новая экспозиция Музея Мосэнерго и энергетики Москвы. В торжественном мероприятии, посвященном открытию музея, приняли участие генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров, первый заместитель генерального директора ООО "Газпром энергохолдинг" Павел Шацкий, управляющий директор ПАО "Мосэнерго" Александр Бутко.

Обновленная экспозиция Музея Мосэнерго и энергетики Москвы разместилась в отдельном здании на территории ТЭЦ-20, в котором была проведена масштабная реконструкция. Главные темы экспозиции — история "Мосэнерго", ее взаимосвязь с развитием города, технологии производства электроэнергии и тепла, охрана окружающей среды. Впервые в одном пространстве представлены старые и новые интерактивные макеты станций и оборудования, уникальные фотографии и документы 100-летней давности.

Посетители музея могут посмотреть современные видеоролики с использованием 3D-технологий и технологии дополненной реальности. В музее будут проводиться регулярные экскурсии для студентов профильных вузов и школьников, выбирающих будущую профессию. Также предполагается, что Музей Мосэнерго и энергетики Москвы станет местом, где смогут собираться профессиональные энергетики и ветераны отрасли.

Музей удобно расположен — рядом находятся станции метро "Ленинский проспект" и Московского центрального кольца "Площадь Гагарина". В 2018 году планируется открытие Технопарка — выставочного зала под открытым небом, который расположится на прилегающей к зданию музея территории. В Технопарке будет представлено различное оборудование технологической цепочки производства электроэнергии и тепла — котельное, турбинное, электротехническое, теплосетевое. В числе интересных экспонатов, которые планируется разместить в Технопарке, — первая отечественная теплофикационная паровая турбина АПР-12, которая была введена в эксплуатацию на ГЭС-1 в 1933 году.

Музей Мосэнерго и энергетики Москвы начнет проводить групповые экскурсии по предварительным заявкам с января 2018 года.