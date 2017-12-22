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Отраслевые новости: Энергетика

ОАО "Сетевая компания" стало победителем республиканского конкурса "Эколидер"

ОАО Сетевая компания стало победителем республиканского конкурса Эколидер

25 декабря 2017, 17:23
Рубрика: Энергетика
Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

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Диплом за 1 место в номинации "Энергетика" (конкурсная группа "Предприятия и организации") заместителю генерального директора – директору по реализации услуг Рашату Галимзянову вручил министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев.

Мероприятие стало подведением итогов Года экологии и общественных пространств в Республике Татарстан. Награды получили наиболее отличившиеся ЭКОактивные предприятия, образовательные учреждения, граждане и журналисты.

Свое видеообращение победителям направил Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской. В мероприятии приняли участие первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев.

В рамках мероприятий, посвященных году Экологии, ОАО "Сетевая компания" активно принимало участие в различных республиканских природоохранных акциях, общегородских субботниках, а также проводило экологические конкурсы среди своих филиалов.

Получение такой высокой награды является еще одним подтверждением приверженности компании экологическим ценностям. Являясь системообразующим предприятием Республики Татарстан, ОАО "Сетевая компания" на протяжении ряда лет определяет своим неизменным приоритетом сохранение окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов при эксплуатации объектов электросетевого комплекса. В приоритетах – применение передовых ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий и реализация природоохранных мероприятий, направленных на поддержание высокого уровня экологической безопасности производственной деятельности и дальнейшее улучшение экологических показателей. Эффективное функционирование системы экологического менеджмента компании дает возможность принимать своевременные и обоснованные бизнес-решения, создавать возможности для дальнейшего устойчивого развития компании и обеспечивать баланс допустимого воздействия на окружающую среду и социально-экономических потребностей компании.

Компания: ОАО "Сетевая компания"

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