Посещение заводов GE и TBEA в Индии

Представители компании «Изолятор» на территории завода GE T&D India Ltd Участники деловой встречи на заводе TBEA Energy (India) Private Limited, слева направо: Андрей Шорников, Ашок Сингх и Шантану Митра Представители компании «Изолятор» на заводе TBEA Energy (India) Private Limited, слева направо: Ашок Сингх, Андрей Шорников и Иван Панфилов

5 декабря 2017 года в рамках деловой поездки в Индию представители компании "Изолятор" посетили трансформаторные заводы GE T&D India Ltd в штате Ахмедабад и TBEA Energy (India) Private Limited в штате Вадодара в Индии.

Компанию "Изолятор" представляли:

Иван Панфилов, 1-й заместитель генерального директора — коммерческий директор компании "Изолятор";

Андрей Шорников, начальник отдела внешнеэкономической деятельности компании "Изолятор";

Ашок Сингх (Dr. Ashok Singh), партнер компании "Изолятор" в Индии.

GE T&D India Ltd.

Компания GE T&D India Ltd осуществляет свою деятельность в Индии и за рубежом. Компания производит оборудование для передачи энергии на большие расстояния, такое как: КРУ для подстанций с воздушной или элегазовой изоляцией, выключатели, силовые трансформаторы и измерительные трансформаторы.

На заводе GE T&D India Ltd гостей приняли:

Раджашекара Л. (Rajashekara L.), глава отдела закупок больших трансформаторов;

Суед Хасан Раза (Syed Hasan Raza), менеджер отдела закупок.

Результатом переговоров стала уточненная потребность завода GE T&D India Ltd в высоковольтных вводах с RIP-изоляцией в первом и втором кварталах 2018 года.

TBEA Energy (India) Private Limited

TBEA – промышленная группа, аккредитованная китайским правительством для торгового и технического сотрудничества и поддержки национальных проектов в четырех областях промышленности: передаче энергии, трансформации энергии, новой энергетике и современных материалах. TBEA является ведущим предприятием китайской электротехнической промышленности и одной из первых компаний-производителей трансформаторов, акции которой торгуются на бирже.

На заводе TBEA Energy (India) Private Limited гостей приняли:

Шантану Митра, генеральный менеджер по качеству (Shantanu Mitra, General Manager Quality);

Суджит Сингх (Sujeet Singh), управляющий директор;

Мохаммад Васи (Mohammad Wasi), менеджер отдела закупок;

Ин Сонг (Yin Song), глава отдела по тендерам.

На встрече обсуждались потребности завода TBEA Energy (India) Private Limited в высоковольтных вводах с RIP-изоляцией в 2018 году.

Благодарим компании GE T&D India Ltd и TBEA Energy (India) Private Limited за приглашение, радушный прием и сотрудничество!