Посещение заводов GE и TBEA в Индии

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25 декабря 2017, 14:46
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗАВОД ИЗОЛЯТОР
Представители компании «Изолятор» на территории завода GE T&D India Ltd
Участники деловой встречи на заводе TBEA Energy (India) Private Limited, слева направо: Андрей Шорников, Ашок Сингх и Шантану Митра
Представители компании «Изолятор» на заводе TBEA Energy (India) Private Limited, слева направо: Ашок Сингх, Андрей Шорников и Иван Панфилов
5 декабря 2017 года в рамках деловой поездки в Индию представители компании "Изолятор" посетили трансформаторные заводы GE T&D India Ltd в штате Ахмедабад и TBEA Energy (India) Private Limited в штате Вадодара в Индии.
Компанию "Изолятор" представляли:
Компания GE T&D India Ltd осуществляет свою деятельность в Индии и за рубежом. Компания производит оборудование для передачи энергии на большие расстояния, такое как: КРУ для подстанций с воздушной или элегазовой изоляцией, выключатели, силовые трансформаторы и измерительные трансформаторы.
На заводе GE T&D India Ltd гостей приняли:
Результатом переговоров стала уточненная потребность завода GE T&D India Ltd в высоковольтных вводах с RIP-изоляцией в первом и втором кварталах 2018 года.
TBEA – промышленная группа, аккредитованная китайским правительством для торгового и технического сотрудничества и поддержки национальных проектов в четырех областях промышленности: передаче энергии, трансформации энергии, новой энергетике и современных материалах. TBEA является ведущим предприятием китайской электротехнической промышленности и одной из первых компаний-производителей трансформаторов, акции которой торгуются на бирже.
На заводе TBEA Energy (India) Private Limited гостей приняли:
На встрече обсуждались потребности завода TBEA Energy (India) Private Limited в высоковольтных вводах с RIP-изоляцией в 2018 году.
Благодарим компании GE T&D India Ltd и TBEA Energy (India) Private Limited за приглашение, радушный прием и сотрудничество!