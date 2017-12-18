Рязаньэнерго реализует природоохранные мероприятия

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" реализует ежегодный комплекс мероприятий по повышению уровня экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов.

С начала года филиал произвел реконструкцию 119,95 км воздушных линий (ВЛ) 0,4- 10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный, установил 120 птицезащитных устройств на ВЛ 35 кВ. Это дает возможность уменьшить зону вырубки просеки вдоль линии электропередачи и предотвращает случаи гибели птиц. Кроме того, рязанские энергетики заменили 7 масляных выключателей 110-10 кВ на элегазовые на ПС 110 кВ "Лихачево" и "Поляны", а также 31 масляный выключатель - на вакуумные. Проведенные работы позволили повысить надежность функционирования электрооборудования, снизить количество масла в коммутационных аппаратах и исключить риск его попадания в грунт.

Специалисты Рязаньэнерго контролируют работу пылеулавливающих и газоочистительных установок для предотвращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, соблюдают условия хранения резервного маслонаполенного оборудования для исключения попадания масла в почву, модернизируют электросети с использованием новых экологически безопасных технологий. С целью контроля уровня воздействия на окружающую среду проведена проверка эффективности работы пылеулавливающих установок в производственных отделениях, а также лабораторный анализ качества подземных вод на артезианской скважине подстанции 220 кВ "Пущино".

В филиале "Рязаньэнерго" и производственных отделениях организованы рабочие группы по идентификации экологических аспектов и оценке их значимости, по результатам деятельности которых разработаны мероприятия, позволяющие минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, а также своевременно принимать меры по предупреждению аварийных ситуаций, приводящих к негативным экологическим последствиям.

Особое внимание в организации уделяется защите окружающей среды при выполнении производственнойпрограммы, что, безусловно, актуально в рамках Года экологии, объявленного в России и в энергокомпании.Своевременная и качественная реализация всех мероприятий экологической программы филиала гарантирует не только существенное снижение рисков вредного воздействия на окружающую среду, но и повышает эффективность производственной деятельности предприятия.

