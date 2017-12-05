Сервисная поддержка от Legrand

Уважаемые партнеры!

Информируем вас о том, что в период новогодних праздников с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года сервисная поддержка трехфазных ИБП осуществляется в обычном (рабочем) режиме.

По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь к сотрудникам Группы Legrand:

30/12/2017 - 01/01/2018: Никита Баширов, +7 915 086-74-87, Nikita.Bashirov@legrand.ru

02/01/2018 - 04/01/2018: Павел Абдулин, +7 985 890-62-21, Pavel.Abdullin@legrand.ru

05/01/2018 - 08/01/2018: Игорь Дмитриев, +7 917 569-77-13, Igor.Dmitriev@legrand.ru

Дополнительная информация по сервисной поддержке Legrand >>

Группа Legrand желает вам успехов в бизнесе.