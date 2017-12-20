"Силовые машины" обновили гидротурбинное оборудование Жигулевской ГЭС

19 декабря с включением в единую энергосистему страны последнего обновленного гидроагрегата со станционным № 20, Жигулевская ГЭС (филиал "РусГидро") завершила плановую модернизацию гидроагрегатов. Новое гидрооборудование Жигулевской ГЭС изготовлено "Силовыми машинами".

Обновление оборудования Жигулевской ГЭС выполнено в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) РусГидро. На каждом гидроагрегате заменили рабочее колесо, направляющий аппарат, маслоприёмник, направляющий турбинный подшипник. Кроме этого, установили новые роторы генераторов. После модернизации увеличилась мощность гидроагрегатов, а также значительно улучшились эксплуатационные характеристики.

Новые турбины "Силовых машин" имеют улучшенную конструкцию, большую мощность и отличаются высокой степенью экологической безопасности. Помимо замены гидротурбин, на всех гидроагрегатах установлены современные системы управления.

ПКМ Жигулевской ГЭС рассчитана до 2025 года, ее реализация позволит увеличить установленную мощность станции до 2488 МВт (проектная мощность станции – 2100 МВт), увеличить выработку электроэнергии в паводок, повысить надежность и безопасность эксплуатации оборудования, минимизировать экологические риски, существенно снизить затраты на ремонт и техническое обслуживание.

