Телемост в ГГМ им. В.И. Вернадского РАН

30 ноября 2017 г. на площадке Межвузовского академического центра навигации по специальностям горно-геологического профиля, созданного на базе Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского, состоялся теле-мост с участием студентов, преподавателей из 42 высших и средних специальных учебных заведений из России, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Телемост объединил более 4 тыс. студентов и преподавателей, а также представителей сырьевых компаний.

Телемост прошел в формате мастер-класса Председателя Совета директоров ООО "КАРАКАН ИНВЕСТ", заслуженного экономиста России, заведующего кафедрой мировых сырьевых рынков МИЭП МГИМО МИД России, научного руководителя Центра стратегического менеджмента и конъюнктуры сырьевых рынков НИТУ МИСиС, д-ра экон. наук, профессора Георгия Леонидовича Краснянского, который рассказал о новых подходах к подготовке менеджмента для горнодобывающих компаний в условиях глобализации сырьевых рынков через призму угольной отрасли, а также ответил на вопросы студентов.

С приветственным словом к участникам Телемоста обратились Руководитель Межвузовского Академического Центра навигации по специальностям горно-геологического профиля, зам. директора ГГМ РАН, д-р техн. наук, профессор Ася Владимировна Титова и Президент ГГМ РАН, президент Академии горных наук, академик РАН Юрий Николаевич Малышев.

В работе видеоконференции приняли участие директор ГГМ РАН, канд. геол.-минерал. наук Сергей Владимирович Черкасов, директор Фонда "Надежная Смена" Артем Королев, и.о. проректора по воспитательной работе МГРИ – РГГРУ Юрий Петрович Панов и др.

Телемост объединил учебные учреждения из разных регионов Российской Федерации и стран СНГ: Альметьевск - Альметьевский государственный нефтяной институт; Архангельск – Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова; Беларусь – Белорусский государственный технологический университет; Белгород – Белгородский государственный национальный исследовательский университет; Владивосток – Дальневосточный федеральный университет; Грозный – Грозненский государственный нефтяной технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова; Екатеринбург – Уральский государственный горный университет; Иркутская область – Бодайбинский горный техникум; Иркутский национальный исследовательский технический университет; Казань – Казанский федеральный университет; Казахстан – Актюбинский технический университет им. Байшева, Горно-металлургический институт имени О. Байконурова КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, Институт горного дела им. Д. А. Кунаева, Карагандинский государственный технический университет, Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Назарбаев университет, Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, ТОО "Геобайт-Инфо", НИПИ Казтехпроект; Кемерово – Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва, Кемеровский горнотехнический техникум, АО ХК "СДС-Уголь"; Кыргызстан – Институт горного дела и горных технологий имени академика У. Асаналиева (ИГД и ГТ) КГТУ

им. И. Раззакова; Магадан – Северо-Восточный государственный университет; Междуреченск – Междуреченский горно-

строительный техникум; Москва – МГИМО МИД России, МГРИ – РГГРУ, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, НИТУ "МИСиС", РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина; Новокузнецк – Сибирский государственный индустриальный университет; Новочеркасск – Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова; Норильск – Норильский государственный индустриальный институт; Пермь – Пермский национальный исследовательский политехнический университет; Прокопьевск – Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова; Республика САХА (Якутия), Алданский политехнический техникум, Горно-геологический техникум; Ростов-на-Дону – Южный федеральный университет; Санкт-Петербург – Санкт-Петербургский горный университет; Свердловская область – Уральская горно-металлургическая компания; Тюмень – Тюменский индустриальный университет; Уфа – Уфимский государственный нефтяной технический университет; Чита – Забайкальский государственный университет.

"Нам сегодня нужны молодые шкиперы, штурманы. Те ребята – аналитики, трейдеры и менеджеры, которые будут, разбираясь в ситуации, нарабатывать соответствующие предложения, не с точки зрения анализа ситуации – сегодня это научились делать почти все угледобывающие компании России, а их порядка 154. Нам нужны специалисты новой компетенции, горняки-международники", – так начал свой мастер-класс Георгий Краснянский.

"Занимая 6 место в мире по объемам добычи, по итогам 2016 г. Россия стала 3-й в мире страной–экспортером угля после Австралии и Индонезии, заняв 13% рынка международной торговли углем, и сегодня представлена на всех основных международных рынках угля, поставляя продукцию как в страны АТР, так и в Европу, средиземноморский регион. Это говорит о том, что без понимания геополитических и геоэкономических процессов в мировой экономике, а также в конкретных странах–экспортерах и на основных рынках потребления, успешно конкурировать на современном мировом угольном рынке сегодня практически невозможно", – отметил он.

Понимая необходимость в подготовке управленцев нового уровня для горнодобывающих компаний, Георгий Краснянский инициировал создание Межвузовского образовательного центра, "якорными" участниками которого стали МГИМО и МИСиС, где были созданы соответствующие структуры – Кафедра мировых сырьевых рынков и Центр стратегического менеджмента и конъюнктуры сырьевых рынков. В октябре 2017 г. к Центру присоединился и Карагандинский ГТУ (Республика Казахстан).

Такая межвузовская форма сотрудничества позволяет объединить ключевые компетенции ведущих вузов и совместно реализовывать образовательные программы, которые позволяют слушателю, с одной стороны, получить комплекс знаний о современных технологиях горной добычи, бизнес-процессах горнодобывающих компаний, формировании и реализации стратегии, корпоративном управлении и т.д., а с другой стороны – изучить основы внешнеэкономической деятельности компаний, состояния и перспектив развития международных рынков, правового регулирования при работе на международных рынках, научиться анализировать влияние геополитических и социально-технических изменений и т.д.

В данный момент в рамках Межвузовского центра две основные образовательные программы: Программа MBA "Стратегический менеджмент на горнодобывающих предприятиях", запущенная в сентябре 2017 г. Программа направлена на подготовку среднего и топ-менеджмента горнодобывающих компаний из числа действующих сотрудников. В ней уже принимают участие сотрудники угледобывающих компаний: СУЭК, Русский уголь, Сибирский антрацит и др.

Второй образовательной программой Межвузовского центра стала Двухдипломная программа Магистратуры "Стратегический менеджмент международных минерально-сырьевых компаний", запуск которой намечен на сентябрь 2018 г., направление обучения – менеджмент. Программа направлена на подготовку молодых специалистов для горнодобывающих компаний: аналитиков, трейдеров, стратегов и т.д. Выпускники программы получат два диплома по окончании обучения МГИМО и МИСиС, а их подготовка будет нацелена на работу горнодобывающих компаний в условиях высокой динамики изменения сырьевых рынков с учетом геополитических, геоэкономических и социально-технологических факторов. Обучение по программе будет проходить в вечернее время, чтобы слушатели могли совмещать учебу и работу. К обучению будут активно

привлекаться специалисты-практики, представители государственных структур, научно-исследовательских, аналитических компаний и бизнеса.

При этом принято решение о выделении 5 персональных грантов Георгия Краснянского на бесплатное обучение по программе магистратуры, которые получат лучшие абитуриенты по результатам собеседования, которое будет проведено в рамках вступительных испытаний.

В заключение А.В. Титова отметила: "Образовательный формат мероприятия – это также и всеобъемлющий процесс единения регионов и стран. Налажен прямой контакт между сырьевыми вузами как России, так и братских нам республик, наших коллег и друзей из СНГ. Мы с гордостью можем сказать, что Межвузовский Академический Центр навигации объединяет не только страны и регионы, но и отрасль в Кемеровский горнотехнический техникум целом".