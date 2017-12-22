У хабаровского филиала АО "ДРСК" высокий уровень социальной эффективности

Филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" признан победителем краевого этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинации "За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы" и в дальнейшем примет участие в конкурсе на федеральном уровне.

Социальная активность внутри предприятия является одним из приоритетных направлений в деятельности Хабаровских электрических сетей на протяжении многих лет. По словам руководителя филиала Александра Бакая, организация эффективного взаимодействия между работниками Филиала и его руководством является залогом успешной реализации производственных задач.

Кроме победы в развитии социального партнерства на производстве Хабаровские электрические сети отмечены в номинациях "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" и "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы", в связи с чем компании вручен диплом второй степени.

- В целом стоит отметить, что энергокомпания уделяет внимание не только повышению уровня квалификации своего персонала и его профессиональному росту. Популяризация здорового образа жизни и спорта, организация досуга работников и их семей, благотворительная деятельность и многое другое являются неотъемлемой частью социальной работы компании, - разъяснил директор хабаровского филиала АО "ДРСК" Александр Бакай.

Церемония награждения победителей и участников краевого этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" прошла в Комитете по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края, который выступил организатором данного мероприятия на территории края.

Всего участие в этом году в состязании приняла более 30 организаций, боровшиеся за первенство в 10 номинациях.