В Австралии начал курсировать первый в мире "солнечный" поезд

У людей, которым предстоит побывать на северном побережье Австралии в районе Нового Южного Уэльса, имеется шанс прокатиться на раритетном поезде, который приводится в действие исключительно солнечной энергией. Этот поезд, который был построен еще во времена Второй Мировой войны, был тщательно восстановлен и переоборудован специалистами транспортной компании Byron Bay Railroad, и, согласно имеющейся информации, он является первым в своем роде "солнечным" поездом в мире.

Два вагона этого поезда были построены в 1939 году для обеспечения перевозок потока мигрантов, уехавших из Европы из-за Второй Мировой войны. Корпуса этих вагонов были изготовлены из алюминиевых листов, используемых в то время для строительства фюзеляжей самолетов-бомбардировщиков. Этим самым объясняется то, что эти вагоны сумели сохраниться до нынешнего времени в более-менее приличном состоянии.

Оба вагона "стояли на приколе" с середины 90-х годов до 2013 года, до момента, когда компания Byron Bay Railroad не взялась за их восстановление. Изначально планировалось оснастить восстановленный раритетный поезд дизельным двигателем, но недавние достижения в области солнечной энергетики и аккумулирования энергии позволили сделать этот поезд более "зеленым".

На крышах поезда установлены изготовленные на заказ искривленные солнечные батареи, энергия от которых идет на подзарядку бортовых аккумуляторных батарей. Также поезд оснащен регенеративной тормозной системой, позволяющей возвратить до 25 процентов энергии, израсходованной на его разгон. Батареи поезда могут быть заряжены во время остановки или стоянки возле платформы, на крыше которой также установлены солнечные батареи. Помимо этого, энергия для подзарядки батарей может быть взята из энергетической сети, которая в данном регионе снабжается энергией преимущественно из экологически чистых возобновляемых источников.

Однако у "солнечного" поезда все же имеется один дизельный двигатель на всякий непредвиденный случай, наличие которого обеспечивает, к тому же, необходимую для поддержания баланса и устойчивости массу поезда. В движение поезд приводится двумя тяговыми электрическими двигателями постоянного тока, суммарной мощностью 220 кВт. Полного заряда аккумуляторных батарей хватает для того, чтобы поезд совершил от 12 до 15 рейсов.

В настоящее время "солнечный" поезд может перевозить до 100 пассажиров по 3-километровому отрезку восстановленного узкоколейного пути. В 2018 году компания Byron Bay Railroad планирует увеличить длину восстановленного железнодорожного пути, а с января 2018 года "солнечный" поезд начнет совершать регулярные поездки, двигаясь с интервалом в один час.

Источник: DailyTechInfo