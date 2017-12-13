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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В МРСК Центра реализован сервис круглосуточного интернет-информирования граждан о причинах отсутствия электроэнергии

В МРСК Центра реализован сервис круглосуточного интернет-информирования граждан о причинах отсутствия электроэнергии

25 декабря 2017, 15:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА

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Отправить запрос можно на официальном сайте www.mrsk-1.ru в разделе "Графики отключения и строительства — Получить информацию об отключении". Если информация об отключении электроэнергии на момент запроса отсутствует, ответ с информацией о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения вы получите по электронной почте в максимально короткое время. Чтобы не тратить время на поиск контактной информации сетевой компании, рекомендуем Вам сохранить вышеуказанную ссылку.

Напоминаем, что сообщения по фактам отсутствия и нарушения качества электроэнергии в круглосуточном режиме принимает Контакт-центр ПАО "МРСК Центра по единому прямому номеру 8-800-50-50-115 (короткий 13-50). Ежесуточно на прямую линию поступает порядка 5000 обращений, в пиковые периоды — до 1000 в час, поэтому в целях сокращения времени ожидания ответа оператора рекомендуем использовать весь перечень каналов взаимодействия, в том числе мессенджеры Telegram и Viber по номеру +7 915-38-000-38

Компания: ПАО "МРСК Центра"
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