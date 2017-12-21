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Отраслевые новости: Россия

В следующем году демэкзамен по стандартам WorldSkills сдадут в 25 вузах

В следующем году демэкзамен по стандартам WorldSkills сдадут в 25 вузах

25 декабря 2017, 16:28
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia

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В следующем году демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills сдадут студенты 25 российских вузов в 18 регионах страны. Перечень образовательных организаций, которые прошли отбор на проведение демэкзамена в 2018 году, утвердили сегодня на заседании комиссии Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Заявки на участие в пилотном проекте подали 27 вузов.

В вузах демонстрационный экзамен будет проходить в рамках промежуточной и итоговой государственной аттестации студентов по программам бакалавриата, специалитета и СПО. Независимую оценку качества подготовки в следующем году получат также и студенты колледжей и техникумов – всего за 2018 год через процедуру экзамена пройдут более 25 000 выпускников в 49 регионах страны по 72 компетенциям WorldSkills.

Пилотный проект по внедрению демэкзамена по стандартам WorldSkills в систему государственной итоговой аттестации стартовал в январе 2017 года. На этом экзамене студенты выполняют задания, разработанные экспертным сообществом WorldSkills на основе конкурсных заданий чемпионатов международного движения. С начала года свыше 14 000 студентов и выпускников колледжей и нескольких вузов сдали демонстрационный экзамен по 73 компетенциям. В пилотном проекте приняли участие 26 регионов России.

Все участники демэкзамена получили доступ в электронной системе к специальному документу – Skills-паспорту, в котором зафиксированы все результаты. Skills-паспорт уже признан такими организациями, как Госкорпорация "Росатом", ООО "СТАН", ОАК, ЧТПЗ, DMG MORI и другими. В мире демонстрационной экзамен по стандартам WorldSkills признали Казахстан, Белоруссия, Индия, Китай и Новая Зеландия.

Перечень вузов, прошедших отбор на проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в 2018 году:

  1. ФГБОУ ВО "Тульский государственный университет"
  2. ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет"
  3. ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова"
  4. ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет"
  5. ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева"
  6. ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова"
  7. ФГБОУ ВО "Владивостокский государственный университет экономики и сервиса"
  8. ФГОУ ВО "Иркутский государственный университет путей сообщения"
  9. ФГБОУ ВО "Магнитогорский государственный технический университет им Г.И. Носова"
  10. ФГАУ ВО "Дальневосточный федеральный университет"
  11. ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет"
  12. ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
  13. ЧОУВО "Русско-Британский Институт управления"
  14. ФГБОУ ВО "Ивановский государственный политехнический университет"
  15. ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный университет"
  16. ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет науки и технологий"
  17. ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный аграрный университет"
  18. ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет"
  19. ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет"
  20. ФГБОУ ВО "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова"
  21. ФГБОУ ВО "Российский государственный университет транспорта (МИИТ)"
  22. ФГБОУ ВО "Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
  23. ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет"
  24. ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"
  25. ФГБОУ ВО "Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство.)"

Компания: WorldSkills Russia

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