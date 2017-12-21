В следующем году демэкзамен по стандартам WorldSkills сдадут в 25 вузах

В следующем году демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills сдадут студенты 25 российских вузов в 18 регионах страны. Перечень образовательных организаций, которые прошли отбор на проведение демэкзамена в 2018 году, утвердили сегодня на заседании комиссии Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Заявки на участие в пилотном проекте подали 27 вузов.

В вузах демонстрационный экзамен будет проходить в рамках промежуточной и итоговой государственной аттестации студентов по программам бакалавриата, специалитета и СПО. Независимую оценку качества подготовки в следующем году получат также и студенты колледжей и техникумов – всего за 2018 год через процедуру экзамена пройдут более 25 000 выпускников в 49 регионах страны по 72 компетенциям WorldSkills.

Пилотный проект по внедрению демэкзамена по стандартам WorldSkills в систему государственной итоговой аттестации стартовал в январе 2017 года. На этом экзамене студенты выполняют задания, разработанные экспертным сообществом WorldSkills на основе конкурсных заданий чемпионатов международного движения. С начала года свыше 14 000 студентов и выпускников колледжей и нескольких вузов сдали демонстрационный экзамен по 73 компетенциям. В пилотном проекте приняли участие 26 регионов России.

Все участники демэкзамена получили доступ в электронной системе к специальному документу – Skills-паспорту, в котором зафиксированы все результаты. Skills-паспорт уже признан такими организациями, как Госкорпорация "Росатом", ООО "СТАН", ОАК, ЧТПЗ, DMG MORI и другими. В мире демонстрационной экзамен по стандартам WorldSkills признали Казахстан, Белоруссия, Индия, Китай и Новая Зеландия.

Перечень вузов, прошедших отбор на проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в 2018 году: