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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

47 специалистов "Псковэнерго" успешно справились с нормами ГТО

47 специалистов Псковэнерго успешно справились с нормами ГТО

26 декабря 2017, 17:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО

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В уходящем году филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" активно присоединился к Всероссийской физкультурно-спортивной программе "Готов к труду и обороне" (ГТО). В течение года работники аппарата управления и всех производственных отделений электрических сетей разных возрастных групп принимали участие в сдаче нормативов.

Энергетики пробовали свои силы в плавании, стрельбе из пневматической винтовки, а также сдавали легкоатлетические нормативы: бег, наклоны, отжимания, подтягивания, метание снаряда, пряжки в длину с места и пресс. Состязания были организованы согласно графику Центров тестирования ГТО во всех районах Псковской области. Наиболее активными участниками этой масштабной акции стали представители Восточных электрических сетей предприятия.

По итогам испытаний специалисты "Псковэнерго" получили свидетельства 21 золотых, 16 серебряных и 10 бронзовых знаков отличия "Готов к труду и обороне", соответствующих трем уровням сложности. Награды были вручены сотрудникам энергокомпании на торжественных собраниях коллективов в День энергетика, который отмечается 22 декабря.

Всего, по данным Регионального оператора по координации внедрения комплекса ГТО, в течение 2017 года успешно сдали нормы и получили значки ГТО 4 507 жителей Псковской области.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"
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