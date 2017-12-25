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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Абоненты АО "Карачаево-Черкесскэнерго" - физические лица оплатили 80,5% пени, начисленной с начала 2017 года

Абоненты АО Карачаево-Черкесскэнерго - физические лица оплатили 80,5% пени, начисленной с начала 2017 года

26 декабря 2017, 14:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО

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Согласно действующему законодательству, в случае задержки на три месяца платежей за предоставленные энергокомпанией услуги потребителям - физическим лицам начисляется пеня, составляющая 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России. Начиная с четвертого месяца просрочки платежей наказание ужесточается, а сумма пени возрастает до 1/130 ставки рефинансирования Центробанка.

С начала года АО "Карачаево-Черкесскэнерго" начислило своим должникам – абонентам частного сектора более 2,2 млн руб. пени. На такую сумму наказали сами себя непунктуальные потребители, допустив просрочку платежей. Она выплачивается должниками помимо погашения задолженности за потребленную электроэнергию.

За 11 месяцев текущего года в счет оплаты пени население уже выплатило энергоснабжающей организации около 1,8 млн руб., что составляет почти 80,5% от начисленной суммы.

Руководство АО "Карачаево-Черкесскэнерго" напоминает своим абонентам о необходимости своевременных и полных платежей, ведь помимо начисления пени в отношении должников предусмотрены такие меры воздействия как ограничение или отключение подачи электроэнергии, а также принудительное взыскание задолженности через суд.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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