Более 100 сотрудников Адыгейского филиала Кубаньэнерго получили заслуженные награды к профессиональному празднику

Более ста сотрудников филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (входит в группу "Россети") поощрены званиями, почетными грамотами и благодарностями. Торжественное вручение наград состоялось в Краснодаре и Майкопе во время праздничных мероприятий, посвященных профессиональному празднику – Дню энергетика.

Почетной Грамоты Министерства энергетики России удостоена начальник отдела капстроительства Елена Технородова. Почетное звание "Ветеран электросетевого комплекса" присвоено Александру Кривцову.

Благодарственные письма Губернатора Краснодарского края получили Григорьев Алексей, электромонтер оперативно-выездной бригады Красногвардейского района электросетей, Султанов Николай, мастер производственного участка Белореченского района электросетей, Насренов Рамазан, электромонтер оперативно-выездной бригады Кошехабльского района электросетей, Чумаченко Виктор, диспетчер Майкопского района электросетей. Почетной Грамоты Министерства ТЭК и ЖКХ Кубани удостоен Иван Хрускин.

Благодарственным письмом Главы Адыгеи награжден Хуажев Давлет, начальник службы линий. Благодарностями Государственного Совета-Хасэ и Центральной избирательной комиссии Адыгеи награждены Галина Ромашина, ведущий специалист отдела управления персоналом, Александр Семдянкин, мастер службы изоляции и защиты от перенапряжений, Тимофей Масляев, инженер службы подстанций, Сергей Кувшинов, тракторист службы механизации и транспорта.

На Доску Почета ПАО "Кубаньэнерго" – "Гордость компании" занесены фотографии Гарматиной Людмилы, заместителя начальника оперативно-диспетчерской службы и Костенко Алексея, диспетчера Гиагинского района электросетей.

Среди награжденных – работники различных служб и подразделений филиала, отличившихся в текущем году добросовестным трудом.

Поздравления и слова искренней признательности в адрес энергетиков кубанской энергосистемы прозвучали от руководителей органов власти, профсоюзных деятелей и компании.

– От лица генерального директора Кубаньэнерго Александра Ильича Гаврилова и себя лично хочу поздравить сотрудников и ветеранов отрасли с праздником. Мы большая, сильная, мощная организация. Вы настоящие профессионалы, за вашими плечами многолетний опыт работы, – сказал в приветственном слове директор Адыгейских электрических сетей Юрий Хомиченко.