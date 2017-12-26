Филиал "Карелэнерго" стал победителем конкурса "Эко-рейтинг" в номинации "Экологическая инициатива"

Вопросам охраны окружающей среды в "Карелэнерго" уделяют особое внимание. В компании действует экологическая политика, в рамках которой ежегодно реализуются мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации."Карелэнерго" с готовностью откликнулось на предложение Администрации Петрозаводского городского округа принять участие в конкурсе "Эко-рейтинг". Цель конкурса – активизация экологической деятельности организаций и учреждений, взаимодействие по вопросам охраны окружающей среды и популяризация раздельного сбора отходов. Филиал МРСК Северо-Запада стал победителем в номинации "Экологическая инициатива", в которой оценивается реализация собственных экологически ориентированных мероприятий для сотрудников и населения.В Год экологии сотрудники "Карелэнерго" принимали активное участие в общегородских субботниках, акциях "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев", "С миру по крышечке" и "Всероссийский день без автомобиля", командных состязаниях "Чистые игры" в поселке Калевала.Особое место в экологических инициативах занимают корпоративные проекты "Карелэнерго". Конкурс детских рисунков "Светлячок" проводится филиалом уже многие годы, однако, именно в Год экологии на конкурс впервые поступило 650 творческих работ – это рекордное количество за всю историю проекта. В проект также были вовлечены учителя, воспитатели и родители участников.Экология и энергосбережение – новое направление уроков "Карелэнерго" для школьников. Специализированные уроки прошли по всей Карелии. Специалисты филиала рассказывают учащимся об экологических технологиях; о том, что каждый человек, независимо от возраста, должен бережно относиться к природе, разумно расходовать ее ресурсы, и что некоторые шаги для сохранения баланса в природе могут сделать и дети.Конкурс по сбору макулатуры "Бумажные гонки" на предприятии прошел во второй раз. В 2016 году энергетики с энтузиазмом откликнулись на идею сбора вторсырья и отправили на переработку почти 17 тонн ненужной бумаги. В этом году результаты оказались скромнее, тем не менее, энергетикам удалось собрать более полтонны макулатуры. Победителей гонки объявили в День энергетика, ими стали Юлия Казанцева, Марина Иванова и Ольга Калинина.А вот "Самый чистый РЭС" в "Карелэнерго" назовут в середине января. В конкурсе принимают участие 12 районов электрических сетей производственных отделений "Южно-Карельские электрические сети", "Западно-Карельские электрические сети" и "Северные электрические сети".В настоящее время "Карелэнерго" участвует в конкурсе среди филиалов группы компаний ПАО "Россети" на звание "Лучшего экологически ответственного филиала".