Генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев удостоен звания "Почётный энергетик"

Генеральный директор ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") Борис Эбзеев удостоен звания "Почётный энергетик" за успешную и эффективную работу, реализацию крупных и социально-значимых проектов, большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Юга России. Нагрудный знак ему вручил министр энергетики РФ Александр Новак на торжественном мероприятии в честь профессионального праздника - Дня энергетика.

"Это почетное звание - заслуга всего нашего 14-тысячного коллектива, признание заслуг каждого из наших сотрудников. Вместе с тем, это и большая ответственность. Радует, что в последние годы вырос интерес молодёжи к нашей профессии, быть энергетиком становится престижно. Тенденция цифровизации ТЭК, внедрения новых технологий даёт сегодняшним выпускникам вузов новые возможности, делает эту профессию привлекательной и интересной для большего числа специалистов" - отметил Борис Эбзеев.