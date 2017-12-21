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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Оренбуржец заплатит штраф за воровство электроэнергии

Оренбуржец заплатит штраф за воровство электроэнергии

26 декабря 2017, 14:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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Наброс кабеля на воздушную линию электропередачи напряжением 0,4 киловольта обнаружили сотрудники Сорочинского РЭС Западного производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети")-"Оренбургэнерго" во время рейда в селе Ивановка Сорочинского района.

Как выяснилось, в течение нескольких лет в доме никто не проживал. От электроснабжения домохозяйство было отключено, соответственно, лицевой счет был закрыт, а начисление платы за электроэнергию не производилось. Когда хозяину дома понадобилось электричество, он нашел способ его получить – сделал наброс на рабочую линию.

Энергетики оформили документы, установленные российским законодательством, и обратились в полицию с заявлением о привлечении гражданина к административной ответственности. В декабре мировой судья подписал постановление о назначении административного наказания. Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях "Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа" виновному назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, ему придется оплатить потребленную электроэнергию.

С начала года в результате поданных заявительских материалов подразделениями полиции УМВД РФ по Оренбургской области было возбуждено 17 дел за бездоговорное потребление электрической энергии по статье 7.19 КоАП "Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа".

Энергетики призывают жителей области не рисковать жизнью и кошельком – не подключаться самовольно к электросети. Если домохозяйство было длительное время отключено от электроснабжения, в первую очередь необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
Эта новость часть сюжета Энерговоровство
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