Принято постановление Правительства РФ "Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)"

Правительством Российской Федерации принято постановление от 15 декабря 2017 года № 1562 "Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)".

Постановление содержит методику расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) по методу "альтернативной котельной". Предельный уровень цены будет использоваться в целевой модели рынка тепловой энергии, переход к которой возможен только на добровольной основе с согласия субъектов Российской Федерации, местных администраций и единых теплоснабжающих организаций. На практике предельный уровень цены может быть ниже рассчитанного по методу "альтернативной котельной". Законодательством предусмотрено поэтапное (до 5-10 лет) доведение предельного уровня до цены "альтернативной котельной".



В дополнение к этому возможно применение понижающего коэффициента к предельному уровню цены, определяемого в рамках соглашения о реализации схемы теплоснабжения муниципального образования. Заключение такого соглашения является обязательным условием для перехода к целевой модели рынка тепловой энергии.

С утвержденной редакцией постановления можно ознакомиться в разделе "О методе "альтернативной котельной", размещённый на главной странице интерактивного инструмента.

В соответствии с принятым постановлением Минэнерго России обновило интерактивный инструмент "Расчет стоимости тепловой энергии (мощности) по методу "альтернативной котельной" Указанный интерактивный инструмент позволяет рассчитать стоимость тепла для потребителя в любом выбранном населенном пункте конкретного региона с учетом его индивидуальных параметров.