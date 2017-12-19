"Россети" досрочно завершили программу повышения надежности электроснабжения потребителей Московского региона

В День энергетика группа компаний "Россети" досрочно завершила реализацию комплексной программы модернизации электросетевой инфраструктуры Московского региона, которая позволила значительно повысить надежность электроснабжения потребителей.

Особое внимание было уделено замене значительно подверженного негативному внешнему воздействию при неблагоприятных природных явлениях обычного голого провода на воздушных линиях электропередачи на самонесущий изолированный провод, а также замене морально и физически устаревших воздушных выключателей на современные элегазовые.

К 22 декабря в Московском регионе обычный голый провод на 100% был заменен на самонесущий изолированный провод на 4 995 км воздушных линиях классов напряжения 6-10 кВ, проходящих по лесным массивам.

Ускоренными темпами без снижения качества выполненных работ реализовывалась программа по применению самонесущего изолированного провода в Новой Москве, где с учетом населенных пунктов в эксплуатации находится 1075 км воздушных линий 6-10 кВ, из которых на самонесущий изолированный провод было заменено согласно планам 805 км (75% от всей протяженности трасс воздушных линий данных классов напряжения).

Полностью завершена замена воздушных выключателей классов напряжения 110-220 кВ на современные элегазовые, которые отличает более высокая надежность и низкие эксплуатационные затраты.

Ко Дню энергетика завершились работы по замене выключателей на подстанциях "Южная", "Павелецкая" и "Андроньевская", что ознаменовало окончание важнейшего этапа модернизации электросетевого комплекса Московского региона.

"Реализованные мероприятия позволили качественно изменить уровень надежности Московской энергосистемы. Выбранные решения были оптимальными по соотношению затрат и получаемого результата. Проделан колоссальный объем работ по внедрению сложных, но столь нужных технических проектов. И мы это сделали!", - отметил генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.