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Пресс-релизы

"Ростелеком" в Кузбассе готовит оптику к Новому году

Ростелеком в Кузбассе готовит оптику к Новому году

26 декабря 2017, 17:13
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

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Еще 700 семей в г. Полысаево и пос. Тайжина Кемеровской области смогут посмотреть новогоднюю телепрограмму в прекрасном качестве. В этих населенных пунктах "Ростелеком" построил дополнительно 10 километров оптических линий.

В поселке Тайжина Осинниковского района "Ростелеком" – единственный оператор связи. Здесь реализована вторая очередь оптоволоконной стройки до 11 домов по улице Дорожная, а это значит, что у 515 семей появилась возможность подключить по одному кабелю современные телекоммуникационные услуги: "Домашний Интернет" со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с, "Интерактивное телевидение" с возможностью трансляции 234 ТВ-каналов, 74 из которых в HD-качестве и IP-телефонию.

В г. Полысаево оптику построили до 200 коттеджей по ул. Бажова. Это также позволит жителям получить равный доступ к комфортным услугам с возможностями для общения, обмена информацией, дистанционного обучения, развлечения и госуслугам в электронном виде.

Компания: ПАО "Ростелеком"
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