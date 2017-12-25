Госкорпорация Ростех и правительство Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве в целях содействия разработке, производству и экспорту продукции предприятий Корпорации, расположенных в регионе. Документ подписали генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

В рамках нового соглашения Ростех и правительство Самарской области будут оказывать поддержку разработчикам и производителям высокотехнологичной промышленной продукции, в том числе продукции военного назначения. Содействие предусмотрено в таких сферах как реализация федеральных целевых и государственных программ, а также программ военно-технического сотрудничества.

Кроме того, соглашение поможет обеспечить продвижение продукции на внутреннем и внешнем рынках, привлечение инвестиций, разработку и внедрение в производство передовых технологий, осуществить технологическую модернизацию и многое другое. Одним из направлений сотрудничества также станет реализация на территории Самарской области инновационных и инвестиционных проектов Госкорпорации.

"С Самарской областью у нас установлен диалог с 2008 года, когда было подписано первое двустороннее соглашение. Подписанный сегодня документ открывает новую страницу в истории наших двусторонних взаимоотношений. Уверен, что партнерство позволит Самарской области выйти на новый уровень социально-экономического развития, а предприятиям Ростеха – обеспечить дальнейший стабильный рост", – отметил Сергей Чемезов.

Самарская область – один из ведущих центров российской промышленности, представленный важнейшими отраслями, среди которых автопром, авиационно-космическая отрасль, нефтехимия и другие. Именно здесь базируется автомобилестроительное предприятие Ростеха – АВТОВАЗ, который является одним из крупнейших производителей легковых автомобилей в России и в Восточной Европе.