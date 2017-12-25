Руководитель Департамента ЖКХ г. Москвы Гасан Гасангаджиев наградил энергетиков МОЭСК

25 декабря в ПАО "МОЭСК" (входит в группу компаний "Россети") руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Гасан Гасангаджиев вручил награды сотрудникам, достигшим высоких профессиональных успехов, и поздравил коллектив компании с Днем энергетика и наступающим Новым годом.

"От имени Правительства Москвы хочу поблагодарить коллектив МОЭСК за существенный вклад в обеспечение надежного электроснабжения города. Реализованные вами мероприятия в части оптимизации сроков технологического присоединения позволили нашей стране войти в десятку лидеров в рейтинге условий ведения бизнеса Всемирного банка. Продолжаете держать высокую планку и вести город в будущее!", – отметил Гасан Гизбуллагович.

Он передал сотрудникам МОЭСК теплые слова поздравлений с Днем энергетика и Наступающим Новым годом и Рождеством от Мэра Москвы Сергея Собянина, заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, пожелал энергетикам уверенно смотреть в завтрашний день, профессионального развития, а также здоровья, семейного счастья и свершения желаний.

В ответном слове генеральный директор МОЭСК Петр Синютин поблагодарил Правительство Москвы за всемерную поддержку и заверил, что МОЭСК всегда была и останется надежным партнером государственной власти и руководства города. "Со своей стороны мы и в дальнейшем сделаем все возможное для надежной и эффективной работы энергосистемы столицы!", – подчеркнул Петр Алексеевич.

В этот день из рук руководителя Департамента ЖКХ получили награды 36 сотрудников МОЭСК. Из них десять удостоены почетного звания "Почетный энергетик города Москвы". Пятерым работникам компании, в том числе генеральному директору МОЭСК Петру Синютину, были вручены Почетные грамоты Правительства Москвы. Благодарность Мэра Москвы получил 21 сотрудник Общества. А всего по распоряжению Мэра Москвы ко Дню энергетика наградами поощрен труд 47 работников компании.

Ранее награды энергетикам МОЭСК на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню энергетика, вручил Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Генеральный директор Петр Синютин награжден Знаком Преподобного Сергия Радонежского. Благодарность губернатора объявлена коллективам филиалов "Южные электрические сети" и "Восточные электрические сети".