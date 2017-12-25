Совещание ведущих партнеров РНК СИГРЭ

Доклад Александра Славинского на совещании ведущих научно-технических партнеров РНК СИГРЭ в головном офисе ФСК ЕЭС

15 декабря 2017 года компания "Изолятор" приняла участие в совещании ведущих научно-технических партнеров Российского национального комитета СИГРЭ в головном офисе ФСК ЕЭС.

В совещании приняли участие руководители базовых предприятий и организаций РНК СИГРЭ: председатель Правления Системного оператора Единой энергетической системы Б. Аюев; ректор Национального исследовательского университета "МЭИ" Н. Рогалев; руководитель Блока инжиниринга Группы "Интер РАО" Ю. Шаров; председатель Совета директоров компании "Изолятор", руководитель Подкомитета D1 РНК СИГРЭ А. Славинский и другие, а также представители присоединившихся в этом году партнеров — Внешэкономбанка и Казахстанской компании по управлению сетями (KEGOC).

Россия вышла на первое место в Европе и пятое в мире по количеству участников национального комитета СИГРЭ. В 2017 году российским подразделением международной организации — РНК СИГРЭ — успешно проведены научно-технические конференции, коллоквиумы, круглые столы. Среди стратегических задач — формирование регионального объединения организации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Глава ФСК ЕЭС, Председатель РНК СИГРЭ Андрей Муров подвел итоги 2017 года. Общей стратегической задачей, подчеркнул А. Муров, является формирование наднационального регионального объединения в рамках СИГРЭ с участием партнеров России по ЕАЭС.

Александр Славинский в своем докладе подробно остановился на работе Подкомитета D1 по популяризации деяальности РНК СИГРЭ в 2017 году, а также обозначил основные итоги международного сотрудничества, в том числе в области обмена опытом с крупнейшими электросетевыми компаниями Вьетнама и Индии и прямой поддержки экспорта российских промышленных предприятий. В рамках доклада участникам совещания был продемонстрирован видеоотчет о прошедшем в Индии открытом российско-индийском семинаре по электроэнергетике, организованном при поддержке индийской государственной электросетевой компанией Power Grid Corporation of India Limited и ФСК ЕЭС России.

Среди ключевых событий РНК СИГРЭ, состоявшихся в России — Коллоквиум по информационным системам и телекоммуникациям с участием генерального секретаря СИГРЭ Филиппа Адама и Международная конференция "Цифровая подстанция", проведенная совместно с Национальным комитетом СИГРЭ Нидерландов. Состоялись отчетная конференция по итогам 46-й сессии международной организации в Париже, круглый стол "Профессии будущего в электроэнергетике" в рамках Московского международного салона образования, а также десятки внутренних научно-технических мероприятий, в том числе по линии молодежной секции.

Приоритетами на 2018 год определены: подготовка российского участия в 47-й сессии СИГРЭ, проведение научно-техническими подкомитетами РНК СИГРЭ собственных мероприятий по профильным направлениям, расширение участия в международных рабочих группах.