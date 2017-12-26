Специалисты "Мариэнерго" уделяют особое внимание природоохранной деятельности

В 2017 году расходы на реализацию мероприятий экологической программы в филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – "Мариэнерго" превысили 1,8 млн. рублей.

Действующая на предприятии Программа по экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов рассчитана на 2017-2021 годы. Она предусматривает реализацию комплекса мер по охране атмосферного воздуха, рациональному использованию водных ресурсов и земель, обращению с опасными отходами, а также включает в себя технические и организационные мероприятия, направленные на минимизацию негативного влияния деятельности организации на окружающую среду.

Основным направлением в сфере природоохранных мероприятий для марийских энергетиков стала установка на воздушных линиях электропередачи и разъединителях птицезащитных устройств.

Всего в текущем году специалистами филиала установлено более 5173 таких устройств на опорах ВЛ напряжением 6-10 кВ и 70 комплектов птицезащитных устройств на разъединителях 10 кВ.

Традиционным стало участие марийских энергетиков в проводимых Министерством лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл мероприятиях по компенсационной высадке деревьев. Только нынешней весной представители "Мариэнерго" высадили более 4000 саженцев сосны на местах лесных пожаров 2010 года.

О высоком уровне экологической ответственности компании свидетельствует ежегодно проводимый внутренний экологический аудит, способствующий повышению эффективности управления природоохранной деятельностью.