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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Мариэнерго" уделяют особое внимание природоохранной деятельности

Специалисты Мариэнерго уделяют особое внимание природоохранной деятельности

26 декабря 2017, 16:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАРИЭНЕРГО

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В 2017 году расходы на реализацию мероприятий экологической программы в филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – "Мариэнерго" превысили 1,8 млн. рублей.

Действующая на предприятии Программа по экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов рассчитана на 2017-2021 годы. Она предусматривает реализацию комплекса мер по охране атмосферного воздуха, рациональному использованию водных ресурсов и земель, обращению с опасными отходами, а также включает в себя технические и организационные мероприятия, направленные на минимизацию негативного влияния деятельности организации на окружающую среду.

Основным направлением в сфере природоохранных мероприятий для марийских энергетиков стала установка на воздушных линиях электропередачи и разъединителях птицезащитных устройств.

Всего в текущем году специалистами филиала установлено более 5173 таких устройств на опорах ВЛ напряжением 6-10 кВ и 70 комплектов птицезащитных устройств на разъединителях 10 кВ.

Традиционным стало участие марийских энергетиков в проводимых Министерством лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл мероприятиях по компенсационной высадке деревьев. Только нынешней весной представители "Мариэнерго" высадили более 4000 саженцев сосны на местах лесных пожаров 2010 года.

О высоком уровне экологической ответственности компании свидетельствует ежегодно проводимый внутренний экологический аудит, способствующий повышению эффективности управления природоохранной деятельностью.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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