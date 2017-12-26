Стокгольмский арбитраж обязал "Нафтогаз" заплатить "Газпрому" $2 млрд

Стокгольмский арбитраж вынес решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по вопросу контракта на поставку российского газа. Украинская компания поспешила заявить, что она "выиграла" иск, а требования "Газпрома" по положению "бери и плати" были "полностью отклонены". Между тем в российском холдинге отмечают, что арбитраж удовлетворил большую часть их требований и обязал украинскую сторону выплатить более $2 млрд.

Оценка "Нафтогаза"

Отмечается, что Стокгольмский арбитраж также пересмотрел цену на газ, снизив её на 27% — до $352 за тысячу кубометров.

"НАК "Нафтогаз Украины" добилась уменьшения будущих обязательных годовых объёмов закупки газа у "Газпрома" более чем в 10 раз в соответствии с фактическими потребностями в импорте газа. Цена газа, полученного "Нафтогазом" во II квартале 2014 года, снижена на 27% — с $485 за тыс. куб. м до $352 за тыс. куб. м", — говорится в сообщении.

Таким образом, "благодаря пересмотру контрактной цены "Нафтогаз" сэкономил $1,8 млрд на закупках газа, приобретённого в 2014—2015 годах". Кроме того, по сообщению украинской НАК, суд признал недействительным запрет на реэкспорт российского газа, который содержался в контракте "Газпрома" и "Нафтогаза".

"Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решения Стокгольмского арбитража в более чем $75 млрд за весь срок действия контракта на поставку газа.

Кроме того, компания напомнила о том, что требует от "Газпрома" $16 млрд по транзитному контракту. Этот вопрос должен быть рассмотрен в Стокгольмском арбитраже 28 февраля.

На Украине также заявили, что по решению арбитражного суда они не должны платить за поставки газа на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

"Стокгольмский арбитраж указал, что "Нафтогаз" не должен платить за объёмы газа, которые были якобы поставлены на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей какому-либо иному лицу, нежели "Нафтогаз". Если коротко: кому "Газпром" отдавал тот газ в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — RT), тот ему пусть и платит", — говорится в сообщении "Нафтогаза" в Twitter.

Между тем президент Украины Пётр Порошенко назвал решение Стокгольмского арбитража исторической победой "Нафтогаза" над "Газпромом".

"Сегодня был сделан огромный вклад в энергетическую безопасность нашего государства. Эта победа историческая. Украина соскочила с газового крючка и получила настоящую энергетическую независимость", — написал Порошенко в Twitter.

"Украину не могли приговорить к банкротству"

В "Газпроме" в свою очередь заявили, что Стокгольмский арбитраж признал действующими основные положения контракта и удовлетворил большую часть требований российской компании об оплате поставок, положивших начало разбирательству.

"Арбитраж в своём окончательном решении обязал НАК "Нафтогаз Украины" уплатить в пользу "Газпрома" сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,019 млрд, а также проценты с 22 декабря по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки", — говорится в сообщении российской компании.

Кроме того, в Стокгольме обязали "Нафтогаз Украины" покупать у "Газпрома" ежегодно с 2018 года не менее 5 млрд кубометров газа в год.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что решение арбитража было сделано в пользу "Газпрома", ведь именно ему "Нафтогаз" должен выплатить внушительную сумму.

"В "Нафтогазе" заявляют, что они победили, но на самом деле они должны заплатить несколько миллиардов долларов за газ, который они взяли в конце 2013 и в начале 2014 года, но забыли оплатить, поскольку считали, что цена несправедливая. Поэтому, что касается баланса решения, оно, очевидно, в пользу "Газпрома", который теперь должен получить с "Нафтогаза" достаточно приличные деньги", — сказал он в разговоре с RT.

В то же время, по словам эксперта, "арбитры живут не в вакууме", поэтому они не могли приговорить "Нафтогаз" и Украину как акционера компании к банкротству.

"Плюсы" для всех

При этом директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что от решения арбитража обе стороны получили выгоду.

"Да, была снижена цена поставленного газа, но при этом поставленный газ нужно оплачивать. С одной стороны, цена снижена, что плюс для "Нафтогаза", но оплачивать надо, а стоимость — $2 млрд. Это плюс для "Газпрома", — считает он.

Касательно системы "бери и плати" суд, как отметил эксперт, решил, что определённые ранее объёмы газа завышены, и отказал "Газпрому" в этих объёмах, что хорошо для "Нафтогаза". С другой стороны, определена величина, которую "Нафтогаз" обязан покупать (не менее 5 млрд кубометров газа в год), и это плюс для "Газпрома".

"Сложно говорить, кто проиграл, кто выиграл... Частично каждая сторона что-то получила", — резюмировал Пикин.

Судебный процесс по спору "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" продолжается с июня 2014 года.

В конце мая 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес отдельное промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину. Текст решения не был обнародован, но в Киеве заявили, что суд удовлетворил основные требования Украины, отменив прописанное в контракте условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт. По словам украинской стороны, арбитраж также постановил пересмотреть формулу цены, начиная с 2014 года.

RT