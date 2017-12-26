В ОАО "Сетевая компания" начался новый этап развития Производственной системы "Энергия"

Представители компании обсудили высокоэффективную концепцию, направленную на улучшение производственных процессов, в разрезе деятельности компании в целом и по филиалам. Свои наработки и результаты представили также сотрудники структурных подразделений аппарата управления.

Открылось совещание приветствием к собравшимся генерального директора Ильшата Фардиева, который отметил позитивные сдвиги, произошедшие со времени внедрения Бережливого производства (БП) и проинформировал о результатах, которые компания имеет на сегодняшний день: "В 2017 году было подано 7205 кайдзен-предложений (внедрено – 6316) и 85 кайдзен-проектов (внедрено 12). В процессах внедрения бережливого производства, связанных с предложениями по улучшениям, приняло участие 3479 человек, денежные премии которых превысили по итогам 9 месяцев 5 миллионов рублей. При этом стоит отметить, что экономический эффект от реализации предложений и проектов достиг 162 миллионов рублей".

Положительную динамику (не только ежегодную, но и ежеквартальную) увеличения подаваемых "кайдзенов" подтвердила и начальник отдела организации и развития БП Гулюся Бурганова, выразившая уверенность, что эта тенденция сохранится и в будущем. "Основой для развития БП служат смелые оригинальные идеи, – подчеркнула она и привела в пример кайдзен- проекты с максимальным экономическим эффектом. Например, уточнение границ участка подстанции, находящейся в зоне ответственности Альметьевских электрических сетей, помогло снизить затраты компании боле чем на 400 тысяч рублей. Она констатировала, что весь персонал компании активно участвует в развитии Производственной системы "Энергия" - поддерживается порядок на рабочих местах, совершенствуются процессы ,проводится постоянный мониторинг показателей эффективности. Словом, процесс непрерывных улучшений не останавливается. Показатель "Вовлеченность персонала" по компании за 9 месяцев составил 48,3 %. Это означает, что каждый второй сотрудник компании подает или участвует в реализации предложений по улучшениям. В планах довести этот показатель в 2018 году до 65%.

Необходимостью достижения стратегических целей, повышением мотивации персонала продиктована и еще одна актуальная задача- определение критериев оценки деятельности компании. "С этой целью в этом году началась работа по декомпозиции ключевых показателей путем разработки и внедрения системы оперативного управления процессами,- пояснил начальник отдела управления проектами Вадим Гареев. Этот этап является важной составляющей в разработке стратегии бизнеса, поскольку его результат закрепляет конкретных ответственных лиц за стратегически важные для компании процессы и показывает, как, управляя факторами повседневной деятельности, бизнес достигает своих долгосрочных целей. Методика была опробована в направлении "реализация услуг", а пилотным проектом стал филиал Елабужские электрические сети. Ожидаемый качественный эффект – наличие достоверных оперативных данных для принятия своевременных и корректных управленческих решений, разработка системы сбалансированных показателей.

"Вопросы бережливого производства – это большей частью вопросы психологии, – заявил заместитель директора по учету и передаче электроэнергии – начальник Службы учета отпуска и анализа потерь электроэнергии Рамиль Камалиев, - мы прекрасно понимаем, что руководители должны избегать "ловушек времени", когда решение ежедневных текущих задач затмевает выполнение главных целей". Он напомнил основные правила и принципы разработки KPI, представив раскладку стратегических показателей от уровня аппарата носят сквозной характер и разработаны для всех уровней управления персонала. В своем выступлении привел слова Алена Маккензи: "нет ничего более легкого, чем быть занятым, и нет ничего более трудного, чем быть результативным", с которыми трудно не согласиться.

Доклады представителей ЕЭС продемонстрировали состояние дел на "местах". В частности, заместитель директора по реализации услуг Ринат Багаутдинов, дифференцировав показатели по направлениям, подробно расписал как исполнение задач в филиале влияют на процесс решения проблем на верхнем уровне компании. Он отметил важность развития автоматизированного учета электроэнергии в компании, данный показатель также нашел отражение в KPI. А заместитель начальника по реализации услуг Елабужского РЭС Александр Степанов, проанализировал причины динамики такого показателя как снижение количеств не обойдённых потребителей физических лиц с контрольным обходом свыше 1,5 лет на уровне от контролера до заместителя директора по реализации услуг.

Совещание продолжилось и за пределами конференц-зала – вниманию его участников были представлены презентации по четырем направлениям деятельности: техническому направлению, капитальному строительству, управлению финансами и управление персоналом. Представители служб и отделов представили свои предложения по оптимизации бизнес-процессов, направленных на создание ценностей и минимизацию потерь. Необходимо отметить активное совместное обсуждение актуальных вопросов на стендах SFM, обмен опытом между коллегами из различных направлений деятельности.

Рассматривая стенды с представленной с помощью инструментов Бережливого производства информацией, участники смогли в очередной раз наглядно убедиться в очевидной взаимосвязи процессов различных структурных подразделений. Например, поднятая представителем финансового блока проблема по активизации организации электронного документооборота с городскими и республиканскими организациями, была тут же переадресована генеральным директором представителям технических служб и взята им "на карандаш".

"Совершенствование бизнес-процессов в производственной деятельности компании – процесс непрерывный, – отметила по завершении совещания заместитель генерального директора Наталья Назарова, курирующая в компании направление, - и декомпозиция ключевых показателей является особенно важным звеном на этом пути. Эту практику мы планируем широко применить по всем филиалам, растиражировав эти показатели, внести улучшения в процесс производства с помощью анализа и последующих корректировок имеющихся решений".

Все участники мероприятия отметили большую пользу проведенного мероприятия, следующая совместная встреча запланирована в первом квартале 2018 года.