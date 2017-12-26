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Отраслевые новости: Россия

В России появятся шесть новых ТОР

В России появятся шесть новых ТОР

26 декабря 2017, 16:54
Рубрика: Россия
Метки: ТОР

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании шести ТОР, в том числе, в Карелии, Татарстане и Тамбове, власти рассчитывают на привлечение почти 50 миллиардов рублей инвестиций.

"Я подписал постановление о создании шести территорий опережающего социально-экономического развития. В данном случае речь идет о тех территориях, которые созданы не на Дальнем Востоке, а в разных местах нашей страны, и, как правило, связаны с работой монопрофильных поселений", — сообщил Медведев в понедельник на встрече с вице-премьерами.

По его словам, ТОРы появятся в Татарстане, Тамбовской области, Ставропольском крае, Карелии.

"Рассчитываем, что эти ТОРы привлекут в регионы инвестиции на общую сумму почти 50 миллиардов рублей", — отметил Медведев.

Источник: РИА Новости 

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