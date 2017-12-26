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Отраслевые новости: Энергетика

Завершен первый этап двухлетнего проекта по замене изоляции магистральных тепловых сетей Оренбурга

Завершен первый этап двухлетнего проекта по замене изоляции магистральных тепловых сетей Оренбурга

26 декабря 2017, 14:25
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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В рамках двухлетнего проекта по восстановлению и модернизации теплоизоляционного покрытия в Оренбурге восстановлено более 6 километров изоляции магистральных трубопроводов М2, М4 и М6. На реализацию проекта направлено свыше 40 миллионов рублей.

Работы выполнили специалисты Оренбургского филиала "ЭнергоремонТ Плюс".

Этот объем работ стал для Оренбургских тепловых сетей сверхплановым. Помимо двухлетнего проекта, замена изоляции тепловых сетей велась в рамках плановых ремонтов. По программе ремонтов в 2017 году восстановлено около 3 километров изоляции магистральных трубопроводов и 25 километров изоляции квартальных тепловых сетей.

"Работы по восстановлению изоляции будут продолжены в следующем году, - отмечает Виталий Дремов, директор Оренбургских тепловых сетей, - помимо плановой замены в ходе ремонтной кампании, в рамках второго этапа двухлетнего проекта мы планируем обновить теплоизоляционную конструкцию на участках трубопроводов М1, М3, М4 и М6 протяженностью свыше 20 километров. Стоимость работ по второму этапу составит 90 миллионов рублей".

Теплоэнергетики призывают горожан бережно относиться к объектам теплового хозяйства. А если вас беспокоит состояние изоляции теплотрасс, вы можете оставить заявку по телефону Контакт-центра: 347-347.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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