15 технологических проектов включены в "дорожную карту" НТИ Республики Татарстан

Разработки автоматического контроля давления в шинах для беспилотного транспорта, система автоматического учета расхода электроэнергии UGREY, анализ медицинских данных с носимых устройств - всего 15 проектов будет реализовано в Татарстане до 2020 года в рамках региональной "дорожной карты" Национальной технологической инициативы (НТИ). Об этом редакции сайта asi.ru рассказала руководитель центра интеграции НТИ и программы "Цифровая экономика" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Вера Адаева.

"Согласно утвержденной карте, 15 проектов НТИ будет реализовано в Татарстане. К 2020 году число проектов увеличат до 25. Документ содержит комплекс мер, направленных на поддержку и развитие компаний НТИ в регионе, в первую очередь - это формирование государственного заказа от Республики Татарстан и стимулирование заказа со стороны крупных технологических компаний для проектов НТИ", - сообщила Вера Адаева.

Она напомнила, что в Республике Татарстан уже реализуется федеральный проект создания цифровой модели региона на основе данных беспилотной аэрофотосъемки и картографо-геодезического фонда.

Новые проекты "дорожной карты" относятся к сферам разработок для беспилотного транспорта, распределенной энергетики, превентивной и персонифицированной медицины.

В области беспилотных систем Татарстан выбрал для реализации проекты управления давлением в шинах в зависимости от погодных условий и типа дорожного покрытия, а также создания транспортно-интеллектуальных систем, повышающих энергоэффективность автотехники КАМАЗ. По направлению распределенной электроэнергетики в регионе планируют создать систему интеллектуального учета UGREY - "умных счетчиков" с функцией автоматической отправки данных расхода и качества энергии в ресурсоснабжающие организации и доступа к данным потребителя через мобильные приложения. В сфере медицинских разработок республика поддержит проект создания информационной системы персонального мониторинга пациентов с функцией анализа диагностических медицинских данных, получаемых с носимых устройств и датчиков. В "дорожную карту" также включены разработки программно-аппаратного комплекса для семантического анализа и протоколирования содержания проектного диалога и система учета данных, поступающих с промышленного оборудования.

Разработанную министерством экономики Татарстана совместно с отраслевыми ведомствами и инициаторами проектов "дорожную карту" согласовал президент Республики Рустам Минниханов.

"Министерство экономики Республики Татарстан, отраслевые министерства при участии технологических предприятий и ВУЗов займутся созданием ежегодно обновляющейся карты спроса на продукцию высокотехнологичных республиканских компаний на федеральном уровне и странах зарубежного рынка", - подчеркнул Министр экономики Республики Татарстан Артем Здунов.

Источник: АСИ