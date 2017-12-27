Андрей Ерешкин призвал всех потребителей соблюдать договорные обязательства перед "Севкавказэнерго"

В АО "Севкавказэнерго" (входит в группу компаний "Россети") состоялось заседание балансовой комиссии, на которой были подведены итоги работы в ноябре и за 11 месяцев 2017 г. В совещании под председательством исполняющего обязанности управляющего директора Общества Андрея Ерешкина приняли участие его заместители и начальники районных энергосбытовых отделений.

В своем выступлении Андрей Ерешкин отметил, что уровень реализации электроэнергии в ноябре текущего года составил 80,1%, в том числе 101,4% - среди населения и 72,1% - юридических лиц.

В число районных энергосбытовых отделений гарантирующего поставщика с наиболее высокими производственными показателями вошли Кировское ЭО (108,0%) и Архонское ЭО (102,9%).

Подводя итоги, Андрей Ерешкин подчеркнул, что как гарантирующий поставщик АО "Севкавказэнерго" в полном объеме выполняет свои обязательства.

"Однако без четкого соблюдения договорных условий со стороны всех групп потребителей электроснабжение Северной Осетии может оказаться под угрозой, так как энергосбытовая организация должна в полной мере рассчитываться с генерирующими компаниями на оптовом рынке. В этой связи необходимо обеспечить по итогам завершающегося года показатели реализации электроэнергии на уровне не ниже 100%", – резюмировал Ерешкин.