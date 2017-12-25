CASE-IN представлен на конференции, посвященной 25-летию государственной молодежной политики

Директор фонда "Надежная смена" Артем Королев принял участие в конференции, приуроченной к 25-летию современной государственной молодежной политики. Организатором Конференции выступило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

В конференции приняли участие ведущие организации по работе с молодежью: Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций, "Росдетцентр", Российское движение школьников, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Российский союз молодежи, Всероссийский межнациональный союз молодежи, "Студенты России", "Российские студенческие отряды", Российский союз сельской молодежи, Ассоциация студенческих спортивных клубов, Поисковое движение России, ФГБУ "Роспредприниматель" и другие.

Директор фонда "Надежная смена" Артем Королев выступил на спич-сессии "Молодежная политика – институт формирования надпрофессиональных навыков". Он рассказал о Международном инженерном чемпионате CASE-IN, в ходе которого более 3500 студентов ведущих технических вузов России и СНГ ежегодно оттачивают "гибкие навыки", необходимые для эффективной деятельности будущих инженеров ТЭК и МСК: умение работать в команде, системное мышление, управление временем, навык поиска, выбора и анализа информации, умение презентовать и аргументировать решения, лидерские навыки.

"Одна из ключевых целей государственной молодежной политики − максимальное раскрытие потенциала молодежи в интересах развития общества. Проекты фонда "Надежная смена" направлены на подготовку нового поколения высококвалифицированных работников топливно-энергетического и минерально- cырьевого комплексов. Участвуя в наших проектах, целеустремленные молодые люди не только реализуют свой профессиональный и личностный потенциал, но и вносят вклад в решение задач, стоящих перед ТЭК и МСК нашей страны", − отметил Артём Королев.

В программу Конференции также вошли спич-сессии по основным направлениям развития государственной молодежной политики: "Молодежная политика: фундамент – дети", "Молодежь 2017: основные тренды и события", "Гражданская активность: ценность и/или навык". Центральной площадкой Конференции стала панельная дискуссия "Молодежная политика: будущее сейчас". Также в рамках конференции состоялось заседание общественного совета Федерального агентства по делам молодежи.