Энергетики филиала МРСК Северного Кавказа – "Севкавказэнерго" продолжают борьбу с хищениями электроэнергии

По итогам рейдов только в ноябре текущего года составлено 33 акта безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. За 11 месяцев т.г. энергетики выявили и пресекли 295 фактов хищения энергоресурса на 5 млн 465 тыс. рублей. Общий объем украденного составил более 1,9 млн кВт.ч. Для сравнения, такой объем электроэнергии сопоставим с потреблением всего Моздокского района, где проживает более 88 тыс. человек на протяжении пяти дней.

В процессе регулярно проводимых на территории всех районов Северной Осетии проверок обнаружено, что наибольший объем неучтенной электроэнергии приходится на Владикавказ, где энергетики в этом году составили 92 акта на 1,288 млн кВт.ч.

Вмешательство в работу приборов учета, несанкционированные подключения к электросетям путем набросов на провода воздушных линий электропередачи, нарушение целостности пломб сетевой организации или госповерителя, отсутствие договора на электроснабжение – самые невероятные способы придумывают некоторые жители республики, чтобы не платить за потребленную электроэнергию.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" сумма выплаты за похищенную электроэнергию рассчитывается не по показаниям счетчика, а исходя из сечения электрического кабеля, что в разы дороже, чем могли бы платить абоненты, потребляя электроэнергию законным путем.

Борьба с хищениями электрической энергии – приоритетное направление в работе филиала МРСК Северного Кавказа – "Севкавказэнерго" (входит в группу компаний "Россети"). Воровство электроэнергии, будь то незаконное подключение к сетям или безучетное потребление, приводит к серьезному недофинансированию электросетевого комплекса. Тем самым ставится под угрозу надежность электроснабжения потребителей всего региона.

Кроме того, несанкционированное подключение к сетям приводит к нарушению качества электроэнергии, возникновению риска аварийных ситуаций. Перепады напряжения могут привести к выходу из строя бытовых приборов у граждан.

С целью повышения платежной дисциплины филиалом МРСК Северного Кавказа – "Севкавказэнерго" на протяжении всего года были ужесточены принимаемые меры к нарушителям. Прежде всего, это касается проведения рейдов. Проверку законности использования энергоресурса энергетики при участии правоохранительных органов как в дневное и ночное время суток, так и в выходные дни.