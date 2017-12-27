Энергетики филиала "Владимирэнерго" наградили победителей XIII межрегионального интернет-конкурса для школьников

Третьеклассница из средней общеобразовательной школы №40 г. Владимира Анастасия Федяшина, третьеклассница из владимирской гимназии №35 Александра Дерзиян и ученик второго класса средней общеобразовательной школы №1 г. Лакинска Собинского района Владимирской области Кирилл Еременко стали победителями VIII межрегионального интернет-конкурса ПАО "МРСК Центра и Приволжья" на знание правил электробезопасности "Электрознания и Призомания".

VIII интернет-конкурс был организован с 11 сентября по 11 ноября 2017 года. В соревновании, направленном на привлечение внимания общественности к проблеме детского электротравматизма, приняли участие 1257 ребят из более 300 учебных заведений и дошкольных учреждений из Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областей, Республики Марий Эл и Удмуртской Республики, которые боролись за победу в 4-х номинациях конкурса и за дополнительные призы от организаторов.

В номинации "Эрудиция" необходимо было разгадать кроссворд и составить кодовую фразу. Чтобы ответить на вопросы кроссворда участники изучали видео-контент на тему электробезопасности на сайте МРСК Центра и Приволжья и размышляли над ребусами, авторами которых являются участники прошлых конкурсов "Электрознания и Призомания".

В номинации "Идея" предлагалось придумать и смастерить поделку на тему электробезопасности и прислать ее фото. К участию в номинации "Творчество" принимались сочинения на тему "Приключения команды "Электропатруль".

Из Владимирской области в интернет-конкурсе приняли участие 73 школьника. Представители Собинского РЭС производственного отделения "Владимирские электрические сети" филиала "Владимирэнерго" пришли в гости в общеобразовательную школу №1 г. Лакинска, и подарили планшет победителю интернет-конкурса в номинации "Эрудиция", ученику второго класса Кириллу Еременко. Победительницей в номинации "Идея" стала третьеклассница средней общеобразовательной школы №40 г. Владимира Анастасия Федяшина, которую пришли поздравить с этим событием энергетики производственного отделения "Владимирские электрические сети", вручив ей смартфон. Энергетики филиала "Владимирэнерго" поздравили с победой в номинации "Творчество" ученицу третьего класса гимназии №35 г. Владимира Александру Дерзиян, подарив ей плеер. Также энергетики провели в школах занятия по электробезопасности, и подарили ребятам и учителям тематические полиграфические наборы.

В адрес оргкомитета пришло немало положительных отзывов о конкурсе как от самих участников, так и от их родителей и педагогов, в очередной раз подтвердив актуальность и необходимость работы с детьми в области профилактики электротравматизма в формате проведения подобных интеллектуальных конкурсов. Учитель гимназии №35 г. Владимира Светлана Бурдина: "Хочется поблагодарить всех организаторов этого интересного и развивающего конкурса за неравнодушие к теме электробезопасности наших детей. Именно с помощью таких игровых и творческих мероприятий вы помогаете нам воспитывать в детях настоящую культуру электробезопасности и энергосбережения".

За время проведения конкурса к информации по электробезопасности в социально-образовательной группе "Электропатруль" в социальной сети Вконтакте пользователи обратились более 88 000 раз, 11 114 просмотров видео-материалов МРСК Центра и Приволжья по электробезопасности зафиксировано на ресурсах канала youtube, общее время просмотра составило более 355 часов (около 15 суток).