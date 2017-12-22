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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал "Владимирэнерго" повышает надежность электроснабжения Суздальского и Камешковского районов Владимирской области

Филиал Владимирэнерго повышает надежность электроснабжения Суздальского и Камешковского районов Владимирской области

27 декабря 2017, 17:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО

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Энергетики производственного отделения (ПО) "Владимирские электрические сети" филиала "Владимирэнерго" в рамках выполнения инвестиционной программы реконструировали распределительные сети напряжением 0,4-10 кВ, от которых запитаны потребители в сельских населённых пунктах Суздальского и Камешковского районов Владимирской области.

Для повышения надёжности и качества электроснабжения потребителей и снижения технологических потерь было реконструировано более 28 км воздушных линий электропередачи. В частности, в селах Новоалександрово, Овчухи, Сельцо, Оликово, Порецкое, Ославское, Добрынское Суздальского района, деревнях Абросимово и Высоково Камешковского района и микрорайоне Оргтруд города Владимира обычный провод на ВЛ энергетики заменили на более надежный, долговечный и безопасный самонесущий изолированный большего сечения, деревянные опоры - на железобетонные.

Также была произведена замена силовых трансформаторов в комплектных трансформаторных подстанциях 0,4-10 кВ в микрорайоне Лунево, Немцово, поселках Садовый и Боголюбово, селах Баскаки, Турово, Барское Городище, Спасское Городище, Кидекша, Обращиха Суздальского района, деревнях Маслово, Городок, Карякино и Симоново Камешковского района Владимирской области.

Повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей Владимирской области является приоритетной задачей филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго", и работа по данному направлению будет продолжена.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго"
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