Исполнители коммунальных услуг рискуют комфортом своих жильцов, не оплачивая счета за электроэнергию

Три управляющие компании Владивостока стали антилидерами среди исполнителей коммунальных услуг (ИКУ). Управляя жилым фондом горожан и собирая с них деньги, эти исполнители коммунальных услуг, тем не менее, копят долги и с начала года не рассчитываются за приобретенную электроэнергию с Гарантирующим поставщиком. Возглавила список недобросовестных исполнителей Управляющая компания "Влад-Дом", с января 2017 года накопившая задолженность в размере 2,7 млн руб. По договору с ПАО "ДЭК" компания обязана ежемесячно оплачивать объем электроэнергии, приходящийся на ОДН в 75 домах в районе мыса Чуркин. Ровно такой же период не оплачен ещё у одной компании – ТСЖ "Садгород", обслуживающей жилой фонд по улицам Александровича и пр-т Восточный.

Вторую строчку "Антирейтинга" по итогам года заняло ООО "УК "Хороший Дом" (953 тыс. руб.), не оплачивающее счета с мая 2017 года. В обслуживании этой компании находится 24 многоквартирных дома, расположенных в разных частях Владивостока.

"Данные исполнители коммунальных услуг уже год копят долги перед ДЭК, и до настоящего момента в отношении них велась только претензионная и уведомительная работа, но к концу года ситуация обострилась, и "компенсировать" неплатежи управляющих компаний ПАО "ДЭК" возможности не имеет, - прокомментировал ситуацию начальник Владивостокского расчетно-контрольного центра филиала "Дальэнергосбыт" Павел Серов. - Если управляющие организации и ТСЖ не пойдут на диалог и не рассчитаются до конца года, в отношении обслуживаемых ими домов будут применены меры, предусмотренные Правилами полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии, утвержденными Правительством РФ".

Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс РФ, с 1 января 2017 года расходы на оплату электроэнергии, потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включены в состав платы за содержание общего имущества дома. Таким образом, объем электроэнергии, потребленной в местах общего пользования, предъявляется к оплате жителям исполнителями коммунальных услуг.