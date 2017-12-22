 
Подписаться на новости
Новости компаний

Награждение начальников производства ООО "Камский кабель"

Награждение начальников производства ООО Камский кабель

27 декабря 2017, 16:29
Рубрика: Новости компаний
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

Обсудить на форуме

253 просмотра

26 декабря в ООО "Камский кабель" состоялось награждение группы начальников производственных подразделений, линейных руководителей, инженерно-технических работников, проявляющих активность в решении производственных задач и нацеленных на достижение поставленных результатов.

Слова благодарности руководства компании были адресованы не только собравшимся в зале, но и всем сотрудникам их подразделений. Награждение провели директор по производству Р.Н. Тайматов, директор по качеству С.И. Прокашева, начальник отдела развития производственной системы Н.Н. Гилина.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Камский кабель"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!