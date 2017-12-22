Награждение начальников производства ООО "Камский кабель"

Орловский кабельный завод уничтожил контрафакт на 6 млн руб
27 декабря 2017, 16:29
Рубрика: Новости компаний
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ
26 декабря в ООО "Камский кабель" состоялось награждение группы начальников производственных подразделений, линейных руководителей, инженерно-технических работников, проявляющих активность в решении производственных задач и нацеленных на достижение поставленных результатов.
Слова благодарности руководства компании были адресованы не только собравшимся в зале, но и всем сотрудникам их подразделений. Награждение провели директор по производству Р.Н. Тайматов, директор по качеству С.И. Прокашева, начальник отдела развития производственной системы Н.Н. Гилина.