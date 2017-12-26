"Россети" подтвердили рейтинг 7++ "Развитая практика корпоративного управления"

Некоммерческое партнерство "Российский институт директоров" по результатам мониторинга практики корпоративного управления подтвердил присвоенный компании "Россети" год назад рейтинг корпоративного управления на уровне 7++ "Развитая практика корпоративного управления" по методике Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).

В качестве основных положительных изменений экспертами отмечено увеличение числа независимых директоров в составе Совета директоров Общества (5 из 15), что соответствует требованиям Правил листинга и Кодекса корпоративного управления Банка России.

Отдельное внимание уделено переводу обыкновенных акций компании "Россети" из второго в первый уровень котировального списка.

Также была отмечена активная деятельность компании в части разработки и утверждения внутренних документов: утверждение в новых редакциях Устава, Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Кодекса корпоративной этики и должностного поведения компании, а также Экологической политики электросетевого комплекса, Программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров "Россетей".

Представителями "Российского института директоров" также отмечено проведение первой независимой оценки деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров и членов Совета директоров Общества с рассмотрением результатов оценки на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям и Совета директоров Общества. Также компанией была улучшена практика раскрытия информации на корпоративном сайте и в ежеквартальных отчетах эмитента.

Рейтинговая оценка 7++ "Развитая практика корпоративного управления" означает, что компания характеризуется высоким уровнем корпоративного управления и низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

Справочно:

Российский институт директоров – ведущий российский информационно-исследовательский, экспертно-консалтинговый и обучающий центр по вопросам корпоративного управления. Институт - обладатель четырех товарных знаков, единственный в России присваивает Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ®) и проводит аудит корпоративного управления по уникальной авторской методике PhICS — модель корпоративного управления (PhICS®).

Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ®) – индикатор качества корпоративного управления, позволяющий соотнести уровень развития корпоративного управления и связанных с ним рисков в разных компаниях; является инструментом оценки и совершенствования практики корпоративного управления в компании и улучшения ее взаимоотношений с заинтересованными сторонами. Оценка проводилась по четырем компонентам: права акционеров, деятельность органов управления и контроля, раскрытие информации, корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие.