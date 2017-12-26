"Ростелеком" обсудил концепцию "умных городов" в регионе

"Ростелеком" принял участие в стратегической сессии по развитию проекта цифровой платформы "Умный город/Умный регион", которая состоялась в Нижнем Новгороде в "Анкудиновском Технопарке". Мероприятие стало вторым в цикле стратегических сессий, в ходе которых формируется концепция в области "умных городов" в контексте программы "Цифровая экономика". К рабочим группам на мероприятии присоединились более 60 представителей федеральных и региональных компаний, компаний-разработчиков, стартапов и вузов.

Участники стратегической сессии обсудили более сотни инициатив, которые могут лечь в основу создания единой платформы "умных городов". Одобрение получили те из них, которые учитывают ожидания всех сторон: жителей, бизнеса, туристов и органов власти.

"Прошедшая стратегическая сессия объединила усилия экспертов из самых разных сфер общества и сегментов бизнеса, что сделало подход к разработке проекта "Умного города" эффективным и разносторонним, – рассказал представитель "Ростелекома" на сессии Антон Бученков. – Со стороны нашей компании были внесены предложения по развитию и цифровой трансформации региона в направлениях безопасности, медицины, образования, интеллектуальным транспортным системам. В этих сферах "Ростелеком" обладает широкими компетенциями и опытом реализации прикладных проектов".

Ранее стало известно, что Нижегородская область станет первым регионом России, где будет запущен пилотный проект "Умный город/Умный регион". Проект будет реализован в Нижнем Новгороде и Сарове. Он позволит горожанам принимать более активное участие в формировании решений по развитию территорий, упростит предоставление государственных услуг.

"Умный город" – функциональная цифровая экосистема с набором взаимосвязанных сервисов, решающих задачи управления городским хозяйством в режиме реального времени.

Организаторами стратегической сессии по развитию проекта цифровой платформы "Умный город/Умный регион" выступили АО ИК "АСЭ", "ИТ-Кластер Нижегородской области" и Мининформ региона. Методическую поддержку сессии оказал ректор Евразийской бизнес-школы EMAS, эксперт в стратегическом менеджменте Андрей Коляда.