Сотрудники "МОЭК" получили награды Мэра и Правительства Москвы

Сотрудники ПАО "МОЭК" отмечены наградами столичного правительства и Мэра Москвы.

Звания "Почетный энергетик города Москвы", почетной грамоты Правительства Москвы и благодарности Мэра Москвы были удостоены 39 сотрудников компании. Награды вручил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"ПАО „МОЭК“ — это одна из лидирующих компаний не только в стране, но и в мире. От вас зависит, насколько тепло, насколько уютно будет в нашем городе. Вы умеете достойно подготовить город к работе в осенне-зимний период. Вместе с вами мы делаем наш город краше, комфортнее и уютнее", — сказал Петр Бирюков в ходе церемонии награждения.

"Наша компания меняется к лучшему, мы повышаем уровень клиентоориентированности, внедряем новые инструменты для взаимодействия с потребителями. Наша задача — обеспечивать комфортные условия для жителей Москвы и содействовать развитию города", — отметил управляющий директор ПАО "МОЭК" Денис Башук.