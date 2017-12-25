Совет директоров ПАО "МРСК Центра" утвердил Бизнес-план Общества на 2018 год

21 декабря 2017 года состоялось заседание Совета директоров компании, на котором был утвержден Бизнес-план Общества на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 годы. Бизнес-план на 2018 год сформирован с учетом проекта Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы (далее – Прогноз), подготовленного Минэкономразвития России. Сценарными условиями формирования Бизнес-плана на 2018 год предусмотрена индексация тарифов на услуги по передаче электроэнергии в соответствии с Прогнозом, а также показатели дивидендной политики в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094.

Показатели Бизнес-плана Общества на 2018 год:

Данные в млрд руб., если не указано иное

Показатели Ожид. факт 2017 года План 2018 года Изменение, % Выручка (всего), в том числе: 91,4 95,6 4,6% Выручка от передачи электроэнергии 88,6 92,8 4,7% Выручка от технологического присоединения 1,3 1,6 23,1% Прочая выручка 1,5 1,2 - 20,0% Себестоимость 79,6 83,2 4,5% Прибыль от продаж1 9,6 10,1 5,2% Прибыль от продаж margin, % 10,5% 10,6% 0,1 п.п. EBITDA2 19,1 19,3 1,0% EBITDA margin, % 20,9% 20,2% - 0,7 п.п. Чистая прибыль 1,7 2,8 64,7% Чистая прибыль margin, % 1,9% 2,9% 1,0 п.п. Объем услуг по передаче э/энергии, млрд кВт∙ч 52,0 47,5 - 8,7% Объем услуг по передаче э/энергии, млрд кВт∙ч (в сопоставимых условиях) 47,2 47,5 0,6% Потери э/э, % 10,27% 11,02% 0,75 п.п. Потери э/э, % (в сопоставимых условиях) 11,26% 11,02% - 0,24 п.п. Показатели На 31.12.2017 На 31.12.2018 Изменение, % Совокупные активы 120,4 120,7 0,2% Чистые активы 57,6 59,8 3,8% Займы и кредиты 42,2 41,0 - 2,8% Денежные средства и денежные эквиваленты + Финансовые вложения (краткосрочные) 0,2 0,4 100,0% Чистый долг3 42,0 40,6 -3,3% [1] Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов [2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация [3] Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения

Плановая выручка за услуги по передаче электрической энергии в рамках Бизнес-плана на 2018 год на 4,6% выше ожидаемого уровня по итогам 2017 года, что обусловлено ростом тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 1 июля 2018 года, при этом негативным фактором для доходов компании является прекращение действия договоров "последней мили" в рамках действующего законодательства. Прогнозируемая выручка от услуг по технологическому присоединению в 2018 году ожидается в объеме 1,6 млрд руб., что на 23,1% превышает ожидаемый объем выручки по итогам 2017 года. Увеличение выручки обусловлено планируемой реализацией в 2018 году крупных договоров об осуществлении технологического присоединения в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях. В 2018 году Общество прогнозирует получение выручки от прочих видов деятельности в размере 1,2 млрд руб. В состав прочей выручки входят доходы от реализации электроэнергии, сдачи имущества в аренду, доходы от ремонтно-эксплуатационного обслуживания, обслуживания сетей наружного освещения, оказания услуг по сопровождению технологического присоединения и другие. Снижение прочей выручки по итогам 2018 года обусловлено получением в 2017 году дополнительной выручки от реализации электроэнергии.

Увеличение себестоимости относительно ожидаемого факта 2017 года связано с ростом неподконтрольных расходов, которые составляют более 60% всех расходов компании. На статью "Покупная электроэнергия на компенсацию потерь" приходится самое большое увеличение в размере 1,6 млрд руб. или 11,1% от показателя ожидаемого факта 2017 года. В 2018 году подконтрольные расходы запланированы с ростом на 0,8 млрд руб. или на 2,9% от ожидаемого факта 2017 года, что в основном обусловлено снижением расходов по статье "Убытки прошлых лет". Как итог, в утвержденном Бизнес-плане удалось зафиксировать прогнозный рост себестоимости ниже темпа роста выручки.

Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) прогнозируется выше ожидаемых итогов 2017 года и составит 19,3 млрд руб. Негативное влияние на финансовый результат может оказать реализация риска увеличения просроченной задолженности за услуги, оказанные компанией. Положительными факторами для финансовых результатов компании могут стать снижение средневзвешенной ставки заимствования, превышение предельного роста тарифов по ряду филиалов Общества с целью компенсации прекращение действия договоров "последней мили" и оптимизация операционных затрат в рамках реализации программы управления издержками. Чистая прибыль по итогам 2018 года прогнозируется в размере 2,8 млрд руб.

Прогнозируемая величина объема услуг по передаче электроэнергии в сопоставимых условиях, согласно Бизнес-плану на 2018 год, повысится на 0,6% и составит 47,5 млрд кВтч. Размер планируемой в 2018 году относительной величины потерь, рассчитанной в сопоставимых условиях 2017 года, ниже уровня ожидаемого факта 2017 года на 0,24 п.п. и составит 11,02%.

Совокупные активы Компании по состоянию на 31 декабря 2018 года прогнозируются приблизительно на уровне ожидаемого факта 2017 года и составят 120,7 млрд рублей. Чистые активы Компании по итогам 2018 года предполагаются на уровне 59,8 млрд рублей, что на 3,8% выше ожидаемого показателя на конец 2017 года. Чистый долг3 планируется на уровне 40,6 млрд рублей, что предполагает снижение показателя на 1,4 млрд руб. в течение 2018 года, в основном за счет сокращения кредитного портфеля.

С другими IR-новостями Компании можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/presentations/ir_news/