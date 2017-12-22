Светотехника под надежным контролем

Итоги года подвел еще один социальный проект, объединяющий крупнейших игроков на электротехническом рынке – "Соответствие светотехнике". Проект основан 29 июня 2016 года Ассоциацией "Честная Позиция" и Ассоциацией производителей светодиодов и систем на их основе. Его целью является прекращение оборота световых приборов, которые представляют реальную опасность для здоровья и жизни потребителей, вредят работоспособности другого оборудования.

По состоянию на конец 2017 года более 60 компаний подписали соглашение об этике работы на рынке, заявив о взаимной ответственности в распространении световой продукции, характеристики которой не соответствуют установленным техническим регламентам. На одном из первых заседаний рабочей группы "Соответствие светотехники" был составлен список минимальных требований и параметров светильников, на основе которого осуществляется контроль продукции силами участников проекта.

15 декабря 2017 года Ассоциация "Честная позиция" на своем сайте представила результаты первого этапа тестирования образцов светодиодных светильников, который был проведен с апреля по ноябрь 2017 года техническим оператором проекта – компанией "Лайтинг Бизнес Консалтинг".

Компания "Элком-Электро" является участником проекта "Соответствие светотехнике" с марта 2017 года, открыто объявив о своем отказе распространения некачественной продукции. Кроме этого, все поставщики светотехники Компании также являются участниками данного проекта.

О дальнейшей деятельности проекта "Соответствие светотехнике" компания "Элком-Электро" будет информировать на своем сайте. Следите за новостями!