У цен на нефть не видят ярких перспектив

Опрошенные телеканалом CNBC аналитики не склонны разделять оптимизм по росту цен на нефть в 2018 году, озвученный ранее МЭА и Goldman Sachs. По мнению аналитиков, если геополитические риски окажутся не очень высокими, дополнительное давление окажет рост производства сланцевой нефти в США, что может опустить цены до $57 и даже $45 за баррель.

Прогнозы о росте спроса и соответственно цен на нефть в 2018 году могут быть чересчур оптимистичными и несостоятельными. К такому мнению пришли аналитики, опрошенные телеканалом CNBC. Опрос был проведен спустя две недели после двух оптимистичных прогнозов по спросу и ценам, высказанным ранее инвестбанком Goldman Sachs и Международным энергетическим агентством (МЭА). Напомним, в начале декабря Goldman Sachs повысил собственный прогноз по цене на нефть в 2018 году — для марки Brent с $58 до $62 за баррель, для марки WTI — с $55 до $57,5. Инвестбанк объяснил это недавним решением стран ОПЕК продлить договор о сокращении добычи сырья. В середине месяца МЭА повысил прогноз по спросу на 2018 год на 0,2 млн баррелей в сутки, до 99,1 млн баррелей в сутки. По данным МЭА, ОПЕК в ноябре сократила добычу нефти на 130 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем — до 32,36 млн баррелей в сутки, что стало минимальным уровнем добычи стран организации с мая текущего года.

"Я настроен довольно пессимистично,— цитирует CNBC директора и главного экономиста британской исследовательской компании Longview Economics Гарри Колвина.— Хотя мы и можем увидеть некоторое усиление напряженности на Ближнем Востоке, в случае его отсутствия оптимизм будет не оправдан примерно для первых шести месяцев года". Другие аналитики также не склонны считать, что относительное восстановление цен во второй половине этого года продолжится и в первой половине 2018 года. По мнению стратегического аналитика Citi по энергорынку Криса Мэйна, последние договоренности ОПЕК лишь "ликвидировали волатильность". Он не считает, что фундаментальные факторы таковы, чтобы они могли поддерживать рост цен на нефть и в 2018 году, полагая, что они откатятся к $57 за баррель Brent уже к концу первого квартала. "Такая слабость цен скорее всего приведет к укреплению решимости ОПЕК о продлении соглашения в следующем году… И конечно, это усилит соответствующее желание саудитов",— отмечает эксперт. Стивен Бреннок из британской трейдерской компании PVM Oil Associates считает, что главным драйвером цен в следующем году могут стать только геополитические события. По его мнению, единственными потенциальными рисками, на которые следует обращать пристальное внимание при анализе цен на нефть, являются отношения Ирана с США и Саудовской Аравией. Он считает, что ситуация в переживающей экономический кризис Венесуэле не окажет такого сильного воздействия на цены, как этого многие опасаются, поскольку ее уровень добычи и так опустился до 30-летнего минимума.

Если же геополитические риски не будут расти, "главным пунктом в спорах о ценах станет ситуация с добычей сланцевой нефти в США", считает Гарри Колвин из Longview Economics. В последние несколько месяцев на фоне роста цен американские производители сланцевой нефти заметно нарастили объемы добычи, при этом телеканал CNBC отмечает, что в последние годы общая добыча всей нефти в США выросла во многом благодаря вкладу со стороны производителей сланцевой нефти. Именно поэтому господин Колвин считает, что уже к концу первого квартала 2018 года цена на Brent может легко опуститься до $50 за баррель, добавив, что не будет удивлен, если снижение дойдет и до $45.

Источник: Коммерсант