 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

В Саратовском филиале "Т Плюс" прошел Единый день охраны труда

В Саратовском филиале Т Плюс прошел Единый день охраны труда

27 декабря 2017, 17:32
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

Обсудить на форуме

176 просмотров

Охрана труда, а также промышленная и пожарная безопасность при эксплуатации оборудования на предприятиях Саратовского филиала "Т Плюс" является приоритетным направлением в деятельности компании. В течение всего календарного года проводятся тематические мероприятия, направленные на повышение надежности работы энергооборудования и профилактику несчастных случаев сотрудников энергокомпании.

Перед новогодними праздниками в Единый день охраны труда на саратовских ГРЭС, ТЭЦ-2, ТЭЦ-5, Энгельсской ТЭЦ-3, Балаковской ТЭЦ-4, а также в Территориальных управлениях по теплоснабжению в Саратове и Балакове специально созданные комиссии проверили безопасность эксплуатации мастерских, состояние энергооборудования, эвакуационных путей и выходов, соблюдение нарядно-допускной системы.

Отдельным вопросом в тематике проведения ЕДОТ было обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Были проведены проверки инструкций, перечней, схем, наличие и выполнение графиков технического обслуживания и ремонтов газового оборудования и другая документация

В свою очередь для проведения качественной и профессиональной оценки работы по охране труда повышают свою квалификацию и уровень знаний сотрудники технической инспекции филиала. Высокий уровень профессионализма неоднократно отмечался не только на внутрикорпоративном уровне, но и областном. Так, в апреле 2017 года в конкурсе "Лучший специалист по охране труда Саратовской области" победила Ольга Зобова, инженер по охране труда Территориального управления по теплоснабжению в г. Балаково.

В 2018 году компания продолжит работу в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

Компания: ПАО "Т Плюс"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!