Владельцев частных энергоустановок освободят от уплаты подоходного налога

Граждане, которые занимаются "зеленой" микрогенерацией, получат налоговые послабления с 2019 года. Если они установят у себя дома солнечные модули, ветряк или, например, тепловой насос, то они могут подключить их к городской сети и не уплачивать налог на доходы физлиц (НДФЛ) при продаже электроэнергии.

Уведомление о разработке поправок об этом опубликовал минфин. Речь идет о физлицах, которые используют генерирующие объекты на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) мощностью до 15 киловатт.

Минфин занимается этим вопросом по поручению правительства. Летом минэнерго разработало план, куда входит разработка четырех документов. Один из пунктов предполагал освобождение физлиц от налогов и сборов при использовании микрогенерации на ВИЭ. Среди других мер изменения в Закон "Об электроэнергетике", где пропишут характеристики объектов микрогенерации, а также типовой договор между физлицом и сбытом, который будет обязан купить у физлица электроэнергию (скорее всего по тарифам опта). Ведомствам также предстоит разъяснить особенности техприсоединения и установить требования к счетчикам, которые используют владельцы объектов на основе ВИЭ.

Все это делается для энтузиастов, которые могут, например, установить на крыше дома солнечные модули. Чтобы "питаться" от них, необходимы инвертор, контроллер и аккумулятор. Как показывает опыт, это слишком дорого, а накопить достаточно электроэнергии на зиму не позволяет. Вывод: соединить энергоустановку с городской сетью, чтобы при избытке вырабатываемой электроэнергии "сбрасывать" ее в сеть, а при недостатке - добирать. Контролирует процесс счетчик, который может крутить в обратную сторону.

Однако налоговое стимулирование - это не столько про "заработать", сколько про "сэкономить", в частности, путем сокращения срока окупаемости оборудования, замечает директор НП "Ассоциация предприятий солнечной энергетики" Антон Усачев. По его оценкам, куда большим стимулом стало бы введение льготного кредитования или налогового вычета с покупки комплектующих российского производства, если, например, говорить о солнечных модулях, контроллерах и аккумуляторах.

Это могло бы подстегнуть развитие малого и среднего бизнеса, который занимается установкой и обслуживанием энергоустановок. Зарубежный опыт показывает, что повышение спроса на объекты микрогенерации рождает на рынке предложение малых - до 10-15 киловатт - ветроустановок, и такой сценарий для России вполне реален, заключает Усачев.

Источник: Российская газета