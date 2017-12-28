Александр Новак принял участие в заседании Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в заседании Государственного совета, посвящённого мерам по повышению инвестиционной привлекательности регионов, которое состоялось под председательством Президента России Владимира Путина.

Участники заседания обсудили предложения по улучшению инвестиционного климата, а также рассмотрели результаты внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.

Было отмечено, что за последние годы усилия бизнеса, федеральных и региональных властей, Агентства стратегических инициатив (АСИ) удалось объединить в рамках принципиально нового механизма улучшение делового климата - Национальной предпринимательской инициативы.

По данным АСИ, благодаря Национальной предпринимательской инициативе, исключены 50 избыточных процедур, совокупная продолжительность прохождения по которым занимала 435 дней. В частности, значительно сокращены сроки регистрации собственности и предприятий, подключения к газовым и электросетям.

В ходе совещания также речь шла о перспективах развития газомоторного топлива. Владимир Путин отметил, что внутри страны газ может использоваться с большим экономическим эффектом и создавать безусловные конкурентные преимущества для всей экономики. "Поэтому нужно продолжить поддержку этого направления развития и на правительственном уровне, и на региональном", - подчеркнул Президент.