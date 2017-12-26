Более 380 фактов энерговоровства с начала года выявлено специалистами "Ставропольэнерго"

За прошедшие 11 месяцев года специалистами филиала МРСК Северного Кавказа - "Ставропольэнерго" (входит в группу компаний "Россети") составлено 386 актов безучётного потребления электроэнергии на 4 млн 66,2 тыс. кВт.ч. Этого объема достаточно для электроснабжения города Ессентуки (с населением 107 тысяч жителей) в течение недели.

Большая часть нарушений приходится на население – за отчетный период составлено 311 актов на 1 млн 513,9 тыс. кВт.ч. В отношении юридических лиц составлено 75 актов безучетного потребления электроэнергии на 2 млн 552,3 тыс. кВт.ч.

Наибольшее количество актов (136 шт.) составили энергетики Центральных электрических сетей "Ставропольэнерго". В лидерах по воровству потребленной электроэнергии значатся Предгорный и Минераловодский районы, где сотрудниками филиала с начала года зафиксирован 101 факт на 954,35 тыс. кВт.ч и 26 случаев на 725,7 тыс. кВт.ч соответственно.

Неучтенное потребление электроэнергии сказывается, прежде всего, на тех, кто является добросовестным плательщиком. Ведь несанкционированное подключение к сетям приводит к падению качества поставляемой электроэнергии, возникает риск внештатных ситуаций, аварий, поскольку это влечет за собой перегрузку в сетях.

Во избежание аварийных ситуаций, которые могут возникнуть вследствие несанкционированных подключений к действующим электрическим сетям, сотрудники "Ставропольэнерго" обращаются ко всем жителям Ставропольского края: если вам стали известны факты о бездоговорном или безучетном потреблении электроэнергии, просьба незамедлительно сообщить данную информацию в районные электрические сети (РЭС) по вашему месту жительства или же обращаться по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8 800 775 91 12.

Потребителям также следует помнить, что штраф за самовольное подключение к электрическим сетям для физических лиц составляет 10-15 тыс. рублей, должностных лиц – 30-80 тыс. рублей, юридических лиц – 100-200 тыс. рублей.